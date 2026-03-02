「天王嫂」方媛曬細女滿月禮獨愛金飾　趁金價高企囤積金器等升值

「天王嫂」方媛與年長22年的郭富城結婚至今已有8年多，二人育有3名可愛女兒，分別是今年8歲大女兒的郭詠希、二女兒6歲的郭詠萱及只有4個月大的小女兒郭詠心，一家五口過著幸福美滿的生活。近日，方媛開始打開小女兒的滿月禮物，還拍影片分享喜悅。在眾多滿月禮物中，一件雕刻著「長命富貴，身體健康」字樣的小金鎖十分引人注目。近年金價飆升，而這份貴重的禮物讓方媛露出甜美的笑容。眾所周知，方媛對金器一向情有獨鍾，剛坐完月後，她便特地飛往上海大肆選購金器，收藏了大量精美的金飾，在珍愛之餘亦別具投資眼光。

「天王嫂」方媛曬細女滿月禮。(影片截圖)

方媛獨愛金飾。(影片截圖)

方媛獨愛配有喜慶紅繩的小金鎖

去年10月，方媛誕下小女兒，在收到多份滿月禮物後，隔了數月才拍片與網民分享禮物內容。其中，最吸睛的便是配有喜慶紅繩的小金鎖，上面刻著「長命富貴，身體健康」的祝福語。此外，她還收到一枚水頭極佳的小玉環，不僅如此，還有黃金、玉手鐲等貴重禮品，以及紅色傳統衣物和粉紅色熊仔玩偶等溫馨小禮物，令人倍感窩心。影片最後，她展示了一部價值3,500元的嬰兒車，既實用又貼心，看得出每一份禮物都讓她感到非常滿意。

方媛收到黃金、玉手鐲等貴重禮品，以及紅色傳統衣物和粉紅色熊仔玩偶等溫馨小禮物。(影片截圖)

方媛收到一部價值3,500元的嬰兒車。(影片截圖)

方媛結束坐月子後便馬上飛往上海選購金飾

談到黃金飾品，方媛的喜愛更是公開的秘密。她在結束坐月子後便馬不停蹄地飛往上海的高級金器店選購各樣精美金飾。面對琳琅滿目的精品，方媛完全流露出喜愛之情，直言「有很多在外面都沒看到過」。她仔細挑選每一件金飾，包括耳環、項鏈等，並試戴後細心欣賞。在當今金價高企的情況下，方媛還進一步囤積大量黃金飾品作升值之用，引得網民紛紛感嘆：「這些機會不是我的。」

方媛結束坐月子後便馬上飛往上海選購金飾。(影片截圖)

選購過程中，一枚螃蟹造型的吊墜吸引了方媛格外的關注。這款被稱為「橫財大將軍」的吊墜寓意「八方來財」，螃蟹雙螯上更雕有錢幣圖案，象徵意外之財的祝福。店員介紹其富含吉祥寓意，而方媛亦對其精緻的拉絲工藝大加讚賞，透露打算將其買回送給家中的三個寶貝，希望能為愛女們帶來幸運與財富。此外，她還試戴了一款可轉動設計的「吉祥元寶」項鏈，從她滿載而歸可見此次購入不少金飾。除了表達對家人的深情外，也展現出天王嫂分外出眾的理財智慧。