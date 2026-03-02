張繼聰送仔留學爆喊扮鼻敏感　陳家樂同爭影帝見衛詩雅已有感入圍

張繼聰、陳家樂、陳國邦、VIVA成員馬思惠（Macy）及導演吳家偉昨日（1日）現身銅鑼灣，為主演電影《衝鋒：火拼》大派爆谷宣傳，寓意票房「谷爆」。兩位準金像影帝張繼聰與陳家樂同場較量，除了大談戲中連場激戰的辛酸史，剛剛送走大仔到澳洲升學的阿聰，更自爆在飛機上崩潰爆喊的催淚內幕！

（左起）陳國邦、張繼聰、吳家偉導演、陳家樂、馬思惠（陳順禎攝）

讚安志杰當槍係女朋友 陳家樂頻頻記錯位誤傷阿聰

談到電影《衝鋒：火拼》有大量動作與槍戰場面，阿聰與家樂經常要通宵拍攝，更形容大家是「成班過度活躍嘅男人」，越夜越精神。阿聰大讚安志杰（Andy）身手了得兼對槍械極度熟悉：「佢望住啲槍好似望住啲女朋友咁，換膛我就雞手鴨腳。」在旁的家樂亦自爆與阿聰持棍角力時頻頻甩轆：「但我成日記錯，明明打阿聰兩下，又打咗佢三吓咁囉。」

此外，阿聰又爆出身兼動作指導的張文傑曾一度受傷送院，而自己拍攝穿破糖膠玻璃的戲份時，雖然跟足指示，但也難免被割傷；陳國邦則預告今次的爆破場面定必令觀眾大開眼界。至於首次接觸槍械拍開槍戲的Macy，表示親身體驗到後座力的威力，開機前更要在後巷反覆練習。

送大仔赴澳洲升學極空虛 張繼聰自爆機上狂喊：惟有扮鼻敏感

阿聰與老婆謝安琪早前陪大仔張瞻到澳洲升學，這位廿四孝爸爸回港後狂呻不捨與空虛，今日終於可以暫時放下「Sad Mood」，他坦言：「出嚟做嘢好啲啦，一陣行開又空虛過，佢入咗閘就覺得佢生性咗、長大咗。」阿聰透露大仔不時會在家庭群組分享近況，雖然送機片段中見不到他哭，但他自爆回程時還是忍不住落下男兒淚：「惟有扮鼻敏感，係咁問我老婆拎紙巾，派飛機餐時我仲喊緊。」足見鐵漢柔情的一面。

陳家樂首入圍與張繼聰爭影帝 見衛詩雅宣讀已有預感

阿聰與陳家樂雙雙入圍角逐今屆金像獎最佳男主角，成為「影帝」競爭對手。提到早前好拍檔衛詩雅宣讀入圍名單時，未講家樂的名字已哽咽，之後更激動爆喊讀出這位好兄弟的名字，家樂坦言當時非常緊張：「公布名單前我同佢講，係咪都讀咗我先，睇直播見到佢未講已經抽搐，搞到我都緊張。」今次是家樂入行多年來首次獲提名角逐影帝，加上由相識廿幾年的戰友親口宣讀自己的名字，已預感自己極有可能入圍，他直言這意義非常重大。

早前好拍檔衛詩雅宣讀金像獎最佳男主角入圍名單時，未講家樂的名字已哽咽，之後更激動爆喊讀出這位好兄弟的名字。（資料圖片/葉志明攝）