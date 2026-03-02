港姐冠軍傳變TVB棄將轉做司儀吸金力暴增　回鄉拜祠堂騷纖腰慶生

現年31歲的港姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 入行後曾受力捧，可是2022年傳出被雪藏，去年成台慶「失蹤人口」，今年又零劇揸手，令傳聞再被翻炒。但原來馮盈盈近年已轉戰司儀界，以一級榮譽港大碩士身份主持各大場合，更有報道指她撈到風生水起，密密接Job吸金，又靚又叻女。日前馮盈盈上載返鄉下片段，慶祝六叔公生日，又拍片增加內地社交平台曝光率。

馮盈盈好性感。(IG圖片)

馮盈盈碩士畢業。（IG@crystalfyy）

馮盈盈返鄉下出席六叔公壽宴

馮盈盈近日返恩平出席六叔公壽宴。馮盈盈除了為六叔公慶生外，又回馮家祠堂拜祖先，並行了恩平鐘樓，與家人團聚。馮盈盈曬出食蛋糕的照片，又在鐘樓打卡，騷出纖腰，她發文：「開心到飛起」。有網民笑指：「恩平這爛鐘樓給你拍出巴黎的感覺」。

陸浩明、馮盈盈到麥明詩家中拜年。（IG圖片）

馮盈盈屢傳失寵被雪藏

馮盈盈自2022年年初以來卻屢傳失寵兼被雪藏，其後無綫電視總經理曾志偉接受《東張西望》 訪問時代為澄清說：「邊個人入過雪櫃啫？呢度冇人入雪櫃！」但仍惹來網民的揣測。馮盈盈積極增值自己，2023年年初她重返母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士，當時就有傳她進修為未來轉行鋪路。去年她考獲一級榮譽優等成績（Distinction）港大碩士畢業，非常叻女。

馮盈盈返恩平出席六叔公壽宴。（小紅書）

蛋糕。（小紅書）

騷纖腰打卡。（小紅書）

靚女。（小紅書）