前TVB高層孖太太嘆茶檔被偶遇　夫妻合拍舉動獲讚親民盡顯真性情

創意多多的C君（鄭詩君）身兼多職，不但是組合「農夫」成員，也曾任無綫高層—J2創意總監一職，至2023年卸任，他當時解釋：「冇辦法兼顧到，因為我哋農夫喺疫情之前接咗啲騷債」。回歸「農夫」後，C君與拍檔陸永繼續開騷玩音樂，在內地撈得風山水起，兩人更將於五月開騷，可見即使出道26年，人氣依然強勁。近日，C君與DJ太太黃天頤在茶檔撐枱腳時，被網民野生捕獲，兩公婆「合拍舉動」獲網民激讚。

農夫近年在內地撈得風山水起。（資料圖片/吳子生攝）

農夫早前還為Twins 25周年粉絲見面會擔任MC，並預告5月開騷。（官方提供圖片）

趕開工仍禮貌周周

近日有內地網民在社交平台分享，原本想去一間明星茶餐廳偶遇陳奕迅，可惜最終未見對方蹤影，卻偶遇農夫成員C君，該網民寫道：「特意想來偶遇E神，殺到炳記茶檔。倒是隔壁桌坐著C君，旁邊的女生是他老婆。」還讚C君即使行程匆忙，語氣依舊和善，「聽到他跟老闆說麻煩上快一點點一會要開工，不得不說香港明星是真的很接地氣。」

C君曾任J2創意總監一職。（資料圖片/葉志明攝）

C君創意多多，集多種身分在一身。（IG@ckwan_fama）

黃天頤負責拍照 夫妻盡現真性情

為了不打擾C君用餐，該網民特意等到對方吃飽買單後，才上前詢問能否合照。C君不但爽快答應，更搞笑的是，合照竟由C君太太黃天頤親自操刀，表現落落大方。貼文一出，隨即引發其他網民共鳴，紛紛留言分享與C君接觸的經驗。有網民透露：「C君的公司就在其客戶公司旁邊，經常會遇到對方：「他公司在我客戶公司旁邊，每次見到他都好熱情打招呼 一點架子都沒有」，亦有人留言附和：「是的。好接地氣的明星。」可見其幽默風格與親民形象依然深得民心。

C君日前與太太食茶檔被捕獲。（小紅書圖片）

網民大讚C君貼地。（小紅書圖片）

網民透露合照是由C君太太黃天頤操刀。（小紅書圖片）

童年悲慘

C君有才華、有事業，但童年時相當悲慘，自幼患上重型地中海貧血症，年紀小小開始就要經常進出醫院續命。他14歲時曾為政府拍攝宣傳片，在片中表示當其他同學仔放學去玩，他卻要每個月到醫院接受輸血，苦笑道：「都唔係好辛苦，唔返嚟輸血會死㗎喎。」生母在他四、五歲時移情別戀，離棄家庭。小小年紀經歷與摯親離別還有生死的命題，幸得父親和繼母悉心照顧，總算健康成長。

農夫和Do姐這個組合，深受觀眾喜愛。（陳順禎 攝）

C君個子矮小而且樣貌不出眾，放在滿是俊男美女的娛樂圈中，理應難以突圍而出，但他憑藉自己的才華，從樂壇到主持綜藝節目，甚至涉足劇集都贏得不少掌聲，連出名Mean的Do姐亦大讚 C君「聰明有墨水」，謝安琪亦讚C君文筆好，看他的文字會覺得他是一個俊男。

遭悔婚後遇上懂得欣賞珍惜自己的人

「C君好男人，過幾年就結婚」，農夫2007年推出《風生水起》這首歌，堪輿學家麥玲玲在歌中讚C君是好男人，3年後的確一度出現結婚運，當時年僅27歲的C君豪送價值十多萬的卡半鑽戒向當時女友Gloria求婚，可是後來遭悔婚，有傳女方是擔心男方的地中海貧血症影響下一代，不過C君向外堅稱只是性格不合。

C君與黃天頤拍拖5年拉埋天窗。（陳順禎攝）

被前女友悔婚一度令C君陷入情傷，後來與相識十多年的港台DJ黃天頤相戀，從相戀到求婚到婚禮，都是滿滿的祝福。天頤曾在訪問中稱C君形象風趣幽默，但私底下是一個非常細心的人，而且吃得苦，不會因為事情辛苦就放棄，令她非常欣賞。她也曾說過兩個人相遇是運氣，但相處下來是修行，二人拍拖5年，決定攜手一生。