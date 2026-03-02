89歲資深男星江圖罕露面　粉紅潮帽配翡翠鍊走出喪子之痛獨享晚年

近日，香港演藝人協會盛大舉行會員春茗茶聚，會長古天樂、副會長錢嘉樂及多位資深藝人齊聚一堂話當年。在眾多熟悉的老戲骨中，久未公開露面的89歲資深反派江圖驚喜現身。年近九旬的圖哥當日面色紅潤，一身極具個人風格的破格打扮更成為全場焦點，令一眾網民及影迷大感驚喜與欣慰直言他童心未泯，精靈可愛。



破格潮Look現身 粉紅閃帽展現童心

年近九旬的圖哥當日面色紅潤，身穿鮮紅色中式織花外套，胸前佩戴了一條極具氣派的巨大翡翠玉石項鍊。最搶眼的莫過於他頭上反戴著一頂粉紅色的閃片棒球帽！這個大膽又前衛的潮流單品，為他平添了幾分精靈可愛。面對鏡頭時，他笑容滿面地豎起大拇指，心情絕佳。

精神矍鑠粉碎健康隱憂 走出晚年喪子陰霾

事實上，江圖的健康狀況曾一度惹來外界擔憂。他患有聽力退化，日常需佩戴助聽器；2021年接受演藝人協會YouTube頻道專訪時，聲音相當沙啞且有氣無力。自2019年參演電影《叔·叔》（飾演同志超仔）後，他便鮮有露面。如今見他如此健康活潑，絕對是影迷的一大喜訊。

江圖2021年接受演藝人協會YouTube頻道專訪時，聲音相當沙啞且有氣無力。（YouTube截圖）

在江圖開朗的笑容背後，還隱藏著一段令人心酸的經歷。當被問及人生最悲情之事時，他曾感觸落淚，坦言：「人生最悲痛的莫過於失去摯愛的親人。」這份難以磨滅的悲痛，源於他視如己出的契仔江暉。兩人情同父子，契仔生前對他的起居照顧得無微不至，甚至連江圖備受讚賞的時尚穿搭，也是由契仔一手打點。可惜，江暉於2017年平安夜不幸因肝癌病逝，讓江圖承受了「白頭人送黑頭人」的沉重打擊。契仔臨終前仍心繫契爺，特意託付表哥代為照顧。

江暉（左三）在2017年的平安夜因肝癌病逝，這對江圖來講是一次重大打擊。（網上圖片）

見證香港電視台興衰 錯過適婚年齡至今單身

江圖的家族背景與演藝經歷可謂相當豐厚，母親馮俠華是粵劇女鬚生，舅父馮俠魂及舅母楚岫雲均是當年著名的粵劇名伶。他在家學淵源的薰陶下，早期也曾於佛山粵劇團演出；1964年以藝名「江濤」加入新聯影業，1971年投身電視圈。

江圖的家族背景與演藝經歷可謂相當豐厚，早期也曾於佛山粵劇團演出。（網上圖片）

雖然曾短暫效力無綫（TVB），但江圖大部份的演藝生涯都在麗的電視（即亞視前身）及亞洲電視（ATV）度過，一直效力至 2010 年才淡出。他曾參演《民間傳奇》、《書劍恩仇錄》、《陸小鳳》等經典劇集，尤其擅長演繹反派角色，深入民心，是觀眾公認的實力派「甘草王」。

1964年以藝名「江濤」正式加入新聯影業，轉戰香港影壇。（《香港屋簷下》劇照）

江圖1971年加入麗的電視（即亞視前身），短暫過檔無綫後，於1978年重返麗的效力亞視至2010年，參演過多部經典劇集。（《烽火情仇》劇照）

在感情生活方面，江圖至今依然未婚。他曾大方坦承，年輕時生活不羈，幾乎每晚都流連夜店飲酒作樂。他透露過往交往的女友年紀都比他大，但往往不獲母親祝福；加上在娛樂圈見慣了美女，反而不願與圈中人拍拖。而在圈外遇到的富家女對象，大多只顧玩樂，缺乏安定下來的打算。就這樣在蹉跎歲月中，他錯過了最佳的適婚年齡，一直享受著單身貴族的生活至今。

江圖年輕時生活不羈，直言在娛樂圈見慣美女，反而不會與圈中人拍拖，因此就這樣錯過了最佳的適婚年齡，一單身至今。（《叔叔》劇照）