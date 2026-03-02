90年代性感尤物自爆「逼婚」兼產後抑鬱　老公神隱多年惹婚變疑雲

現年50歲的麥家琪與1993年憑參選港姐而入行，曾出演多套劇集、電影，其後因《偷窺無罪》中的大量大膽全裸性感戲，而成為90年代影壇性感尤物。麥家琪於2006年跟大律師王國豪結婚後誕下三個仔女後，淡出娛樂圈，直至近年才積極經營社交平台，一改過往艷麗形象，轉行做生意，更成為進攻飲食業開雲吞店。日前麥家琪拍片自爆當年患上產後抑鬱，更漢以後分享與三子女的合照，但由於沒有丈夫身影，再次惹來婚變疑雲。

麥家琪係當年港姐大熱，但因裸照風波令佢五強不入。（TVB電視截圖）

麥家琪以往曾作大量性感演出。（電影截圖）

麥家琪最近愛上耕種。（小紅書）

麥家琪自爆主動「逼婚」

麥家琪成為媽媽後收起性感，不時在社交平台分享生活點滴。日前她拍片談及女人是否一定要生孩子的話題時，自爆當年主動「逼婚」，更憶述向當時還是男友的老公下最後通牒：「你是不是真的想跟我結婚？如果不是的話，麻煩你不要再在外面對別人說你想跟我結婚。」最後兩人於2006年12月結婚，一個月後懷有長子。

麥家琪成為媽媽後收起性感，不時在社交平台分享生活點滴。（小紅書）

當年患上產後抑鬱

麥家琪透露誕下長子後患上產後抑鬱，更形容那段時期對自己及剛出世的兒子來說都是一種「虐待」，因對長子愧疚而再追B去陪伴大仔：「如果只生一個，對我大兒子更不公平，因此我生老二是因為陪他。」後來二仔及細女出世後，抑鬱症慢慢治癒。

麥家琪透露因對長子愧疚而再追B去陪伴大仔。（小紅書）

麥家琪甚少分享丈夫合照惹婚變疑雲

另外，她在片中分享了跟三個子女的合照，畫面幸福溫馨。不過由於麥家琪一直甚少公開提及丈夫或分享夫妻合照，令不少網民都揣測其婚姻狀況，更惹來婚變疑雲：「我一直還以為你單身的！！！太年輕了！！」、「都沒看過她老公」、「是自己帶娃嗎？」、「沒有戴婚戒啊」。

麥家琪罕有公開與三個仔女的合照。（小紅書）