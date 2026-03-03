性感女神現身澀谷54歲驚變師奶Look　出道即做電影女一爆紅逾30年

現年54歲的朱茵是90年代女神，早在20歲演藝學院未畢業時就被TVB監製睇中入行。當年她拍《逃學威龍2》即與張敏擔正做女一，曾與周星馳有過一段地下情，傳出因莫文蔚介入告終。走過坎坷情路的朱茵，最後情定搖滾界男神黃貫中（Paul），兩人於2012年結婚，誕下一女黃鶯（Debbie）。朱茵成為人妻人母後曾一度淡出幕前，至近年女兒逐漸長大，她復出參演內地綜藝節目，以及為ViuTV和TVB拍攝劇集。日前她現身日本澀谷，近照中Keep得超靚女。

朱茵。(葉志明 攝)

朱茵日本澀谷與黃貫中行唱片行

朱茵日前在日本澀谷被捕獲。朱茵一頭短髮，穿上T恤和闊長褲，隨意打扮仍難掩仙氣。朱茵身處黑膠唱片商店，與黃貫中一齊行街睇唱片，十分恩愛！朱茵雖然沒有精心打扮，但她淡妝加上精緻五官，以及出眾氣質，54歲仍相當殺食！朱茵心情靚靚與粉絲影相，在日本非常開心。

黃貫中與朱茵及女兒一家三口。(微博圖片)

朱茵周星馳曾被黃一山爆料因戲生情

黃一山曾拍片爆料星爺、朱茵的感情事，他1992年拍《逃學威龍2》時，作為新人的朱茵首部電影已擔任女主角，黃一山說：「原本TVB派了一個經理人部門的同事來照顧朱茵，但最後照顧朱茵的人變成了星爺，後來他們居然做了男女朋友。」大膽公開再次講到星爺和朱茵因戲生情，解秘多年的謎團。

朱茵行唱片行。（小紅書）

網民隨後曬出黃貫中照片。（小紅書）

蔡少芬、朱茵是好姐妹。（微博圖片）

朱茵亦有份主演《風華背後》。（朱茵微博圖片）

朱茵單眼這一幕絕對是經典中的經典。（電影畫面）

朱茵演藝學院未畢業即被發掘加入TVB。（網上圖片）

朱茵拍節目。（網上圖片）

朱茵當年已仙氣十足。（網上圖片）