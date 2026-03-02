ANSONBEAN宣布離巢　含淚剖白消失真相：好多人以為我退出娛樂圈

陳毅燊（ANSONBEAN）去年中突然刪除IG賬戶，並宣布：「我因為心理健康同精神狀態，需要失蹤一段時間，知道咁樣係有啲不負責任，但係亦都希望大家明白。大家唔需要擔心，亦都希望大家繼續加油，繼續努力做自己想做嘅事。」雖然他承諾稍後會以更好狀態跟大家見面，但亦引來「退出娛樂圈」的揣測。近日他拍片含淚剖白「退圈」真相，自爆因音樂成績未如理想陷入自我懷疑，決定轉型做動作演員，卻又受重傷被迫停工，一下子他自覺沒有任何出路。不過，他宣布今日起重新出發，離開舊東家寰亞，轉型獨立歌手！

含淚拍片剖白入行低潮 成績未如理想陷自我懷疑

近日ANSONBEAN就含淚拍了一條內心剖白片，並以：「上年好多人以為我退出娛樂圈…」為標題，解釋箇中原因並分享這一、兩年的心路歷程。他說2020年成為《全民造星III》季軍後，加入寰亞音樂做歌手，當時沒想過自己會走得這麼遠，對這行亦不熟悉，以為只要夠衝、有正能量就足夠。慢慢地，他接觸到不同的音樂，也開始多了想法，想嘗試找出自己風格。他自問當時十分幸運，得到很多自由、資源、機會，但因為成績未如理想，而且有幾次重要演出都做不到，使他開始懷疑自己能力，之後他慢慢發現對做動作演員萌生了興趣，以為可以往另一個方向發展，不過2024年卻陷入了低潮。

拍戲重創韌帶撕裂90%跌落谷底暫時消失 現唞夠宣告重新出發

ANSONBEAN說：「直到2024年，拍《存酒人》嘅時候我受咗傷，左腳韌帶撕裂咗90%，醫生話要康復需要好長時間，嗰吓我真係覺得自己冇晒出路。」他自覺當時的狀態，像是一架入了空檔的車，目標明明在面前，但無論多努力去踩油加速都沒用，於是他就寫了《空檔》這首歌，並表示：「幾努力揼油都係冇用，因為受傷同埋知道自己短時間內未必做到更多作品，再加上生活各方面嘅壓力，我發現自己真係需要停一停，所以我delete咗我IG，喺Telegram同fans交代我需要消失一段時間。之後媒體以為我要退圈，而我嘅歌手生涯就有咗呢一年半最寧靜，但亦都係最重要嘅空檔。」

他感恩這段時間仍有電影上映，有機會見到大家，慢慢成為了自己的精神支柱，自覺已唞夠可以重新出發，繼續做自己喜歡的事，ANSONBEAN趁機宣傳新歌：「3月2號《空檔》就會正式上架，如果大家都試過入空檔嘅，我希望呢首歌可以喺你哋遇到難關嘅時候陪到你哋，就算有時候需要停一停，都唔代表冇出路㗎，大家加油！」影片在IG、threads等平台獲超過2萬人讚好，很多人留言為ANSONBEAN打氣！

宣布離巢寰亞轉型獨立歌手：每步都令我更清楚自己想成為點嘅人

而今日（2日）下午，ANSONBEAN在社交平台公布新動向，宣布離開寰亞，並成為獨立歌手。他發文：「今日開始，我會以獨立歌手身份繼續前行。呢五年，有成長，有迷惘，但每一步都令我更清楚自己想成為一個點樣嘅人。多謝寰亞音樂一直以嚟嘅照顧同包容，教識我好多，亦都陪我行過好多第一次。知道呢條路唔容易，但我會專注做好每一個作品。」他表示會將所有經歷過的高低起伏，都放入作品中，希望樂迷能從他的作品中，感受到自己並不孤單，又說：「希望你喺我嘅音樂入面，感受到你並唔孤單。我會繼續成長，繼續創作。多謝你哋一直以嚟嘅鼓勵同陪伴。無論未來行到邊，我都會繼續用作品同大家對話。」