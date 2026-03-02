伊朗局勢｜移居杜拜台女星吳辰君爆真實情況：聽到巨響心還是會慌

美以伊衝突令中東局勢緊張，杜拜著名帆船酒店被無人機擊中起火。近年定居杜拜，曾出演成龍系列電影《警察故事4之簡單任務》的台灣女星吳辰君，連日在社交平台訴說面對戰爭的恐懼。她坦言沒預料到自己會面臨戰火威脅。她接受傳媒電話訪問時說：「昨天半夜孩子也被嚇醒。」不禁令人擔心。



台灣藝人吳辰君近年移居杜拜。

吳辰君從昨日到今天仍聽到有導彈攔截的轟鳴聲。(ig@anniewoostudio)

吳辰君：聽到巨響心還是會慌

她在訪問中也說：「聽到巨響心還是會慌，盡量在孩子面前保持鎮定，昨天半夜孩子也被嚇醒，希望一切平安，祈禱戰爭盡早結束，日子回歸正常。」作為孩子的母親，縱使心裏慌亂，仍極力強裝鎮定，跟孩子一起看卡通片、整甜品，「因為我相信，只要大人穩住了，孩子的世界就依然是安全的。」

台灣藝人吳辰君在2012年嫁給博納影業高層廖懷南後淡出演藝圈，婚後育有一子一女。

吳辰君保養得好好﹗（IG：@anniewoostudio）

杜拜生活如常？

很多網民都關心她在當地的生活，她亦表示生活一直安好，有糧食儲備，食水和食物都供應正常，並指杜拜已成功攔截過百杖導彈及500多架無人機：「這段日子，杜拜的防空系統像一把巨大的保護傘，在不安的時刻默默守護着整座城市。令人難以置信的是，短短這段時間就成功攔截了165枚導彈和541架無人機，每一次警報和爆炸聲都讓人緊張，但幸運的是，我們都平安度過，心情也慢慢平復。」對於滯留當地的旅客，她也透露，當地政府提供了食宿補償。

