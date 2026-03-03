不老男神手術後即攜妻拍片搵錢驚現尷尬激凸　曾因任性遭全面封殺

現年53歲的孫耀威歌手出身，除了擁有一副凍齡靚仔樣外，更擁有多首經典金曲，當中最Hit的莫過於《愛情故事上集》。當年孫耀威憑此曲紅遍中港台，至今亦是他開騷商演的必唱歌。近年，孫耀威長駐內地發展，有合適工作才回港，而且更做埋網紅，活躍「直播間」，不時開直播同粉絲傾吓偈、唱唱歌，保持人氣。在內地撈得風山水起的孫耀威，過年前健康卻亮起好燈，在社交平台透露聲帶受損入院做手術，14日不能說話，但轉眼間已火速復工，繼錄影「2026大灣區元宵晚會」，近日又被網民在汕頭偶遇他與老婆陳美詩一同拍片，令最新狀態曝光。

當年孫耀威憑一曲《愛情故事上集》紅遍中港台。（網上圖片）

孫耀威多年來都Keep到靚仔樣。（孫耀威微博圖片）

孫耀威過年前入院做聲帶手術，太太陳美詩全程陪伴。（IG@ericsuen）

術後精神飽滿

近日，有網民在社交平台分享在汕頭偶遇孫耀威和太太陳美詩的片段，並寫道：「從笑看到大 聽到大的不老男神！自帶帥氣」。片中所見，孫耀威和太太正在拍片，夫妻表現合拍，吸引大批市民圍觀，場面相當熱鬧。而手術康復後的孫耀威看起來精神飽滿，身型雖顯得較以往圓潤，但身穿 T 恤配牛仔褲的他依然充滿少年感；而眾人中只有他身穿短袖衫，可見身體狀態不俗。

近日有網民在社交平台分享在汕頭偶遇孫耀威和太太陳美詩的片段。（小紅書截圖）

吸引不少市民圍觀。（小紅書截圖）

髮量驚人！（小紅書截圖）

不過，由於孫耀威當日身穿的T-shirt較為貼身，加上身型健碩，令不少網民「錯重點」，留言笑指：「兩點好凸」；亦有人被孫耀威的如「輪船」般大的鞋子吸引：「這鞋子也太大了吧」，令人哭笑不得。

網民錯重點，笑指孫耀威胸前兩點「激凸」。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

昔日曾任性遭公司全面封殺

但這位凍齡男神的星途也並非一帆風順，孫耀威曾經歷遭公司全面封殺。他之前曾在內地綜藝《我是演說家》大談過去得失。1992年在台灣出道的孫耀威，推出第一張國語專輯《認識你真好》就爆紅，突如其來的明星光環令他揮金如土：「那一年他賺了很多錢，開始了瘋狂花錢。他很愛跑車買了一台他心儀的跑車，那台不錯再買，瘋狂到一年可以買三台車子，突然襲來這些名與利一下子就砸在這個小朋友身上。」

孫耀威之前曾在內地綜藝《我是演說家》大談過去得失。（節目截圖）

第一張國語唱片《認識你真好》就大賣全世界超過100萬張。（節目截圖）

20歲出頭已是全民偶像的他，公司亦為他開拓海外市場，將他推到日本發展同樣大紅大紫。1998年25歲的他在日本舉行第一次個人演唱會，但他因為忍受不住公司的壓力而逃回香港，一怒之下令公司要封殺他：「籌備當中多次的被他的公司欺騙﹑辱罵，還罵到他的家人去了，一怒之下他從東京飛回香港去，那個時候距離演唱會只剩下三天時間，幾千張的演唱會票全部都賣出去了。心裡面在想這個演唱會就不要開了吧，回到香港之後一切都改變了，隔天看到香港媒體報導「孫耀威日本落跑」這個藝人太沒有藝德，他的經紀公司還放話出來說，不允許任何人找他做任何跟演藝有關的工作。」從此就慢慢從觀眾視線消失。

孫耀威因為得罪公司而被封殺，令他生活困難重重好大壓力。（節目截圖）

孫耀威講到過往流眼淚。（節目截圖）

正因為一次任性開始令他事業跌入地獄，這一年他十分不愉快生活也成問題：「他開始晚上失眠想到那些畫面睡不著，然後他慢慢開始靠喝酒他才能入睡，有一天晚上他喝了好多好多酒摔倒在地上，整個頭撞到地上鼻骨全部碎掉，滿地滿臉都是血，他那個時候看到那一灘血，心裡面在想他這一輩子會不會就這樣子完蛋了，後來他發現了更糟糕的事情是，原來沒有了工作之後，他銀行卡裡面的餘額已經慢慢地一個零一個零這樣變少，還可以從一個正數變成一個負數。」由這個時候開始慢慢思考未來。

孫耀威望大家可以原諒他的年少輕狂。（節目截圖）

孫耀威近年在內地人氣不減，且年過半百依然咁靚仔。（孫耀威微博照片）

從低做起不介意「冇名角色」 學會感恩

用了幾年時間他終於將爛攤子收拾好，回到最熟悉的工作環境，不過這時已經不在是高高在上的大明星，只能夠從底做起甚至於做一個連名字都沒有的角色他都願意：「他去酒吧裡面唱歌唱到一半台下喝醉的人拿著一瓶酒上來，直接懟到他嘴巴裡面逼他喝。拍戲也一樣在片場碰到了前輩任達華，華哥很好走過來說原來你也在這個戲，你演甚麼角色？他不知道怎麼回答，因為他在戲裡面的角色根本連名字都沒有。其實也在另一部戲當時郭富城拍戲受傷，所有工作人員走過去，叫救護車的打電話的媒體大肆報導，可是劇組裡面根本沒有人觀察到，其實在同一個場景裡面另外一個角落，有一個演員叫孫耀威，其實他的腳也受傷而且受傷很嚴重。」這時他一邊說一邊流眼淚。曾經看似不可撼動的光鮮亮麗，原來可以在好短暫的時間裡面完全崩潰，這一個經歷孫耀威相當明白，因為他不止經歷一次，所以他往後懂得感恩努力做好每個工作。

孫耀威近年還活躍社交平台，轉型做網紅，完全豁出去。（小紅書）

又舉行演唱會。（小紅書截圖）