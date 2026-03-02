李丞責大爆阿Sa運程桃花財運齊旺：今年可以再攞獎

香港堪輿學家李丞責今日（2/3）出席賀年活動，與蔡卓妍同場亮相，場面熱鬧。他接受《香港01》訪問時，特別分享2026年十二生肖運程，點名屬狗的蔡卓妍運勢看好。

阿Sa運程旺。（陳順禎攝）

阿Sa有望再奪獎

李丞責指2026年屬狗的人做事很貫徹性，好守原則，就是擁擁有這個特質，會堅守自己的理常：「今年有三台入命，咩叫三台入命，就好似冠亞季軍，如果今年努力啲，阿Sa應該可以再攞獎，機會好大。」

李丞責續說：「今年佢有華蓋星，藝術美術，設計等等都相關，所以今年阿Sa喺藝術同創作方面，係有啲新嘅發展。不過有缺點嘅，有官付同五鬼星，會有小事小非，加上今年有赤馬紅羊，世界各地嘅人都會燥火啲，唯獨笑容好嘅人都可以化解，我相信阿Sa笑多啲自然會小是非。」

今年結婚是好時機

談到文字方面，李丞責表示：「根據九宮飛星，財星到咗東邊，東邊代表屬木，所以凡姓名字有木字組合嘅人，正財特別旺。好似姓林及森森個森，草花頭旺偏財。而阿Sa姓蔡，就旺桃花。而姓林，又屬木，正財又旺，桃花又旺，咁好似贏晒咁喎。（佢男友姓林！）係咩？係邊位呀？（佢哋兩個有冇望結婚？）我覺得今年係一個幾好嘅時機嚟，希望佢哋開心。」

李丞責表示今年結婚是好時機。（陳順禎攝）