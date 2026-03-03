TVB主播譚詩雅宣布離巢疑好事近　曾兩度選美與港姐季軍為閨蜜

近日，新聞主播譚詩雅正式宣布離開無綫新聞部，引來不少觀眾及網民表示不捨。多位同事紛紛在IG限時動態上載合照，歡送這位戰友，而她亦發表一段離巢感言，回顧這段時間的成長，亦感恩TVB成就了其夢想。

梁思齊歡送譚詩雅。（IG圖片）

發文道別感恩成就夢想 深明新聞乃團隊心血非一人功勞

譚詩雅發文：「『各位 歡迎收睇呢節新聞，我係譚詩雅』💙💚❤️感恩這裡成就了我的夢想✨感謝在無綫新聞得到的機會，在這𥚃遇見了很好的人，一直鼓勵提點我，這段時間成長了不少。」她指新聞工作讓她以更多角度看世界，亦明白一則新聞的誕生從來不是一個人的事，提及到主播、記者、導演、編輯、攝影、剪接、音響、燈光、化妝等，每一位幕前幕後都很重要，又感謝各位的專業與包容，使她能夠透過鏡頭講好每一個故事。

回顧兩年成長 情人節爆同居疑好事近

譚詩雅續說：「從一開始很緊張，到淡定報導新聞、做突發現場直播。回頭看這兩年，當初給自己訂下的目標都已超額完成，無憾了✨發現自己熱愛的不止於面對鏡頭，而是『表達』。把一件事講清楚、講進人心，無論在哪個舞台，希望能夠繼續記錄、說故事、連結更多人。感謝這段時間支持譚詩雅的人。你們的鼓勵是我一直以來的動力，謝謝你們見證了我的進步和成長。多謝大家，再會🫶🏻」她的忠實觀眾就傷心表示，以後睇83台已沒有意義，也有人關心譚詩雅去向。其實她早前在情人節透露已跟男友展開同居生活，有網民推測她可能是為結婚鋪路，準備迎接人生新階段。

譚詩雅直言兩年間已超額完成目標，但未有透露新去向。（IG@ szengatcn）

與千億女友郭嘉文為閨蜜 經鼓勵後裸辭兩度選港姐

譚詩雅畢業於中文大學社會學系，曾於青少年基構、學校等任職社工，後來在2015年港姐季軍、有「千億女友」之稱的好友郭嘉文鼓勵下，裸辭選港姐，譚詩雅2022年及2023年都有報名，惜複選止步，未有入圍。之後她轉戰新聞界，於2024年成為無綫新聞主播，吸引了不少支持者，其IG有2.6萬人追蹤。

譚詩雅畢業於中文大學社會學系，曾於青少年基構、學校等任職社工。（IG@szengatcn）

譚詩雅IG有不少打卡靚相。（IG@szengatcn）

譚詩雅與「千億女友」郭嘉文是好姊妹，也經她鼓勵而選港姐。（IG@szengatcn）

譚詩雅參選2022年港姐，但並未入圍。（資料圖片）

譚詩雅於2023年港姐再接再勵，可惜一樣並未入圍。（資料圖片）