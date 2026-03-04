《獅子王》Nant's Ingonyama歌詞含意謎團拆解　真相絕對毀壞童年

「Nant's Ingonyama Bagithi Baba! Sithi umm... Ingonyama!」講起《獅子王》，無不會想起，甚至哼出其中插曲《Circle Of Life》（生生不息）的這段歌詞。《獅子王》動畫最先於1994年播出，故事講述一隻生活在非洲大草原的幼獅「辛巴」，在喪失父母後，如何成長再一步步重點光榮，成為獅子王的故事。2019年推出，由CG電腦動畫技術製作的重製版《獅子王》也相當成功。



拆解《獅子王》Nant's Ingonyama歌詞含意

近日YouTube頻道《One54 Africa》，主持兼著名棟篤笑藝人Akbar Gbajabiamila及 Godfrey邀請了出身津巴布韋的喜劇藝人Learnmore Jonasi（下稱：Learnmore）擔任嘉賓登上節目。Learnmore在節目中就解釋了一個千古疑問-《Circle Of Life》的歌詞到底是什麼意思。

Akbar Gbajabiamila唱咗一段，明顯唱錯晒。（youtube@One54 Africa）

津巴布韋喜劇藝人Learnmore Jonasi勁無奈。（youtube@One54 Africa）

看！那裏有一隻獅子！

影片中，Akbar詢問 《Circle Of Life》的歌詞意思並即席模仿唱了一段，然後Learnmore聽完後就表示聽得一頭霧水，並又唱了一段。接着他解釋，《Circle Of Life》其實是祖魯語（isiZulu），一種南非人母語。之後，他就解釋：「它的意思是，看！那裏有一隻獅子！喔！我的天呀！」Akbar似是不敢相信歌詞竟然是如此直接又「沒有含意」，只能瞪大眼看着Learnmore：「你在開玩笑嘅？它的意思不是這樣的。」Learnmore回答：「就是這個意思。」

Learnmore Jonasi唱返啱嘅版本。（youtube@One54 Africa）

《獅子王》Nant's Ingonyama歌詞含意是⋯⋯（youtube@One54 Africa）

真相毀壞童年

Godfrey更是笑到收唔到聲！又以英文嘗試唱出：「Look~there's a lion~~~Oh my god~~~」Learnmore再接下去，補充說：「There's a lion~」Godfrey又笑得更大聲了！隨後，他也說道：「我以為會是形容一些壯麗的畫面⋯⋯哈哈哈，你相信嗎？他們憑這首歌賺了數十億美金。喜歡《獅子王》小孩一定會找你：『我們可以跟你學習嗎？很明顯你什麼都不懂。你最好閉上你的嘴。」Godfrey又問，《Hakuna Matata》又是什麼意思？Learnmore表示那是史瓦希利語（Kiswahili），是另一個地方的語言。

《獅子王》Nant's Ingonyama歌詞含意是⋯⋯看！那裏有一隻獅子！（youtube@One54 Africa）