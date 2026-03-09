專訪｜丁子朗自爆同朱咪咪結怨至今仍未解決？　冼靖峰收DM被鬧肥

農曆新年，家家戶戶都忙於拜年、逗利市、食年糕。對於娛樂圈的藝人來說，新年往往是難得可以稍作喘息、放下偶像包袱的日子。不過，對於無綫（TVB）力捧的丁子朗（Karl）與冼靖峰（Archie）而言，即使是過年，他們對於自身的要求和對未來的思索，卻從未停步。

丁子朗與冼靖峰親自落場炮製賀年蘿蔔糕

早前，丁子朗與冼靖峰接受《香港01》專訪，為了迎合新年氣氛，兩人特意換上休閒型格的冬日裝扮，化身「星級大廚」，親自落場炮製賀年蘿蔔糕。由切蘿蔔絲、刨絲到落鑊炒配料，兩個大男孩在廚房裡手忙腳亂卻又默契十足，場面搞笑。其後，兩人更轉戰麻雀枱，一邊大耍「四方城」，一邊敞開心扉，大談過去一年的高低起跌、面對網絡負評的心路歷程，以及對未來的宏大願景。

丁子朗與冼靖峰面對著一堆蘿蔔、臘味與粘米粉有點不知所措

拍攝當日場地的廚房充滿了兩人的笑聲與喧鬧聲。平時在螢幕前「青靚白淨」、「官仔骨骨」的兩位偶像，面對著一堆蘿蔔、臘味與粘米粉，瞬間顯得手忙腳亂及有點不知所措。丁子朗一邊賣力地刨著蘿蔔絲，一邊對著鏡頭大嘆：「大家真係要明白，煮蘿蔔糕呢啲『匠人』嘅嘢係好唔容易。睇落好似好簡單，買就一定買到，但自己煮真係需要好多功夫同心血。」身旁的冼靖峰亦深表認同，更直接對著鏡頭大喊：「I love you 婆婆！」向平時負責主理大餐的長輩致敬。

丁子朗覺得煮東西是「love language」

談到平時的飲食習慣，二人都不約而同表示自己最常吃的都是「白烚」，除了因為健康外，亦因為很快捷。丁子朗表示自己是「氣炸鍋小王子」及「白烚小王子」，平日在家無論什麼食材都一律放入氣炸鍋解決，而自己平常吃的東西都是以「白烚」為主：「所有嘢都係白烚，健康！」他更笑指媽媽都不懂煮東西，而煮東西的責任就落在爸爸身上。他覺得煮東西是「love language」，因為：「你用煮嘢食去傳遞你嘅愛畀你身邊嘅人，呢個都係好開心嘅事情。」

冼靖峰拿起菜刀，一邊小心翼翼地切蘿蔔，一邊苦笑說：「我唔識整。我淨係知道整完出嚟係一舊舊，我唔會知道未整之前係點。」他表示之前都是婆婆做蘿蔔糕給他吃，他只懂得吃。丁子朗及冼靖峰被問到有沒有吃過對方煮的食物時都不約而同表示「冇」！皆因他們寧願出去「打邊爐」。

對於冼靖峰手忙腳亂，旁邊的丁子朗見狀，立刻接過大廚的重任，熟練地幫忙攪拌粉漿，更爆料自己獨特的飲食習慣。丁子朗笑言自己不吃肉，而不吃肉的最主要原因竟然是因為家人：「我屋企人其實都唔係好吃肉嘅，所以就有一啲從細到大耳濡目染，我就已經算好啲啦，我沒有那麼strict，但係我家姐就更加嚴謹，我家姐真係咩都唔食。」如果能選擇，他寧願做一底全素的蘿蔔糕，因為他指自己「唔係食肉獸」，笑指冼靖峰才是。兩人一邊互相取笑對方的飲食習慣，一邊手忙腳亂地完成這底充滿「兄弟情」的蘿蔔糕。

更令人驚訝的是，丁子朗透露自己就算叫外賣「麻辣燙」，竟然會要求店家用「清水」作為湯底：「即係叫人哋幫我用水烚熟啲餸送過嚟，咁我就唔使自己洗碗同買餸，好方便好健康。」這種常人難以理解的極端自律，背後其實隱藏著作為偶像的無形壓力。

作為偶像，身形管理是必修課。新年面對蘿蔔糕、年糕、角仔等邪惡美食，他們又如何把持得住？冼靖峰無奈地透露了一個小插曲：「我好記得頒獎典禮嗰日我出咗場之後，嘩！我收到幾多嘅DM，同我講下咩你肥咗啊，你脹咗啊！佢係真係會鬧我，咁我睇返啲相係嘅又真係肥咗嘅，咁但係都唔使咁鬧我啊。」面對這些直接甚至尖銳的批評，冼靖峰坦言初時會有點受傷，但很快就調整了心態。

麻雀枱上的真心話

蘿蔔糕出爐後，香氣四溢，丁子朗及冼靖峰竟急不及待試食自己的製成品，雖然賣相未必滿分，但味道卻出奇地好。食飽喝足後，訪問陣地轉移到的麻雀枱。新年當然少不了打麻雀發新年財，二人在四方城上開戰，氣氛瞬間變得激烈。提到打麻雀，冼靖峰立刻大呻自己是「明燈」：「對住我屋企人，我係一定會輸㗎，一定輸㗎！細佬一定贏！」相反，丁子朗則喜歡與長輩打麻將：「同長輩打嘅時候呢，真係會當係陪佢傾下計，佢哋都鐘意㗎嘛，無論係贏定輸。」丁子朗覺得這是一個與長輩相處的時間，又可以陪伴一下他們，一舉兩得。

丁子朗自爆因為打麻雀而與朱咪咪結怨？

丁子朗指TVB曾經有舉辦了一個「直播麻將online節目」，當時有朱咪咪、蝦頭等人參加，而丁子朗最後是勝出了這個比賽，他更大爆因為勝出了比賽而之後就沒有再與朱咪咪有交流。丁子朗憶述：「打牌我真係純運氣，咪咪姐都望住嗰個靚仔，冇可能會輸俾你。佢已經扣曬所有牌，但係最後我係明明摸到隻牌，我係可以叫糊。但我將叫糊嗰隻牌打咗出去，因為我自己睇唔到，跟住就摸返隻一樣嘅，再摸到隻返嚟，跟住就決定keep啦，跟住就真係畀我食到。」這個幸運的瞬間，原來背後丁子朗是「符碌」進到決賽：「我由初賽已經唔識打啦，我諗打咗十幾圈，打到去semi-final、final，我係極符碌到final，擊退咗咪咪姐。真係運嚟㗎！嗰個搞笑，跟住咪咪姐從此就冇得同我講兩句。」雖然丁子朗表示朱咪咪沒有再跟他聊天，但他都表示：「但我都好愛佢。」

展望2026：突破舒適圈，尋找真正的自我

談到過去的2025年自己有什麼地方做得好與壞及2026年有什麼展望時，除了繼續深耕拍劇外，丁子朗都有著令人意想不到的新大計。丁子朗率先表示去年自己作出了多個新嘗試：「譬如係去內地拍戲，試咗好多新嘅嘢，自媒體，我係發覺自己鐘意嘅，我真係好鐘意去唔同城市唔同地方去拍嘢，咁我今年我希望係可以，繼續沿住呢一個方向繼續行。」對於2026年雖然藏著很多未知數，但他已經知道今年會於香港拍1-2套劇，亦有1套今年將會播出，令他打入內地市場時，都不忘香港市場。丁子朗指自己相信「吸引力法則」，因為他相信前路會走向自己所想：「慢慢心之所往，行緊你想要嘅方向。」其實丁子朗於之前的專訪中亦有提及過，他對於自己的未來，已經有了全盤計劃，什麼時候做做什麼，他都有了舖排。

用意力減肥

丁子朗一向都給予人「陽光大隻」的感覺，但近年的他愈來愈瘦，但仍然嚷著要去減肥，他透露自己花了一個月來戒掉自己最愛的巧克力：「真係有manifest，我心諗我要減肥，我要個身形減咗我兩邊嘅少少嘅贅肉，啲人聽到話好無聊好戇居，呢件事點會發生到呢？我真係因為諗得太多呢件事，我本身就鐘意食朱古力，但係我唔食零食，好愛食朱古力，去到我一個位，我對朱古力嘅慾望係減少到，我覺得我唔食都冇所謂，直情係我嘅諗法改變咗我生理上嘅appetite。」最後得出來的成果，丁子朗自己覺得非常滿意。

冼靖峰望有新的個人音樂企劃

過去一年，冼靖峰在音樂上開始展現出強烈的企圖心和自主性。他透露，接下來希望會有新的個人音樂企劃。今年的願望，他同樣希望在身材上可以有成績：「我今年比自己嘅目標都係身材上，我想有機會可以除到衫，除衫出嚟係好睇嘅！因為都做咗幾年gym，係時候要睇一睇cut出嚟個樣係點樣，如果到時cut出嚟真係太少肌肉嘅，咁咪再嚟。咁但係嗰陣時cut到好瘦嘅時候，就再睇囉，要對現下個result係點樣，要面對啦，唔可以逃避啦。」同時他亦希望自己能推出一首膾炙人口的歌曲，作為一個歌手，最簡單的願望就是如此。

丁子朗對於冼靖峰這個願望亦有話要說，他認為冼靖峰這幾年一直都有說著「要有一首膾炙人口嘅歌」，但從一開始的「籠統」，到現在開始有了方向、有了經驗，開始慢慢堆砌這一條路。

兄弟情深：在圈中互相扶持的同行者

在娛樂圈這個大染缸，要找到交心的朋友並不容易。丁子朗和冼靖峰因為《亞洲超星團》而變得熟絡，加上年紀相若，漸漸建立出深厚的兄弟情。在專訪過程中，兩人不時互相提點、互相揶揄，毫無保留地展現出最真實的一面。長達數小時的專訪，就在笑聲與麻雀的洗牌聲中圓滿結束。很多時候，年輕偶像在鏡頭前總會帶着一層厚厚的保護色，說著滴水不漏的官方答案。然而，今次面對丁子朗和冼靖峰，讓人感受到的是一份難得的坦誠與銳變。新年伊始，萬象更新。就正如他們親手炮製的那底蘿蔔糕一樣，雖然切絲未必完美，火候未必最精準，但只要是用心落足料去製作，最終一定能品嚐到屬於自己獨一無二的甘甜。