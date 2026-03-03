御用惡霸麥子雲滿臉皺紋瘦成紙片人健康惹憂心　一原因從不想走紅

現年71歲專演奸角的麥子雲，1974年邵氏訓練班入行，麥子雲先後服務過佳視、麗的及無線三間電視台，多年來一直都是飾演一些配角角色。他早於邵氏時期已為賺錢身兼演員、舞蹈員、動作演員、特約領班多職，從沒幻想自己有機會當主角。麥子雲憑著粗眉大眼的鮮明外貌，加上入型入格的反派形象，足以令觀眾留下深刻印象，年輕時更曾獲封為「翻版劉德華」。他在《香港01》專訪中被問到是否覺得跟天王撞樣，笑著說：「我一向都不覺得（似劉德華），不論行家或街外人，有人說我像劉德華、有人說我像石堅，我無所謂，像誰都沒所謂」。麥子雲於2002年約滿TVB後絕跡幕前二十年轉戰內地從事製作，近年憑《毒舌大狀》演提供假口供保安「陳球」人氣急升，演技再次獲肯定。

麥子雲認為「TVB一啲都冇錯」，錯在他不適合電視台的制度。(資料圖片)

麥子雲接受雷霆881商業一台星光背後專訪，憶述他先後服務過佳視、麗的及無線三間電視台的配角人生。

瘦成紙片人健康惹擔心

麥子雲自23年演出完電影《毒舌大狀》之後便鮮有公開露面。日前中國武術協會會員莫天崇在小紅書分享了他和麥子雲的片段，當中有兩人的近照，曝光了麥子雲的最新狀態。從相中可見，身穿藍色西裝外套的麥子雲比起3年前在《毒舌大狀》中的模樣顯得更為消瘦，身形看來十分單薄，瘦成了紙片人似的。他笑露微笑，由於太瘦的關係，他面部十分凹陷，皺紋亦比之以更加明顯，衰老滄桑的樣貌令不少網民擔憂他的健康狀況。

莫天崇分享與麥子雲的近照。(莫天崇@小紅書)

眼神兇悍專演惡霸

莫天崇以「TVB老牌老戲骨麥子雲」為標題，發文寫道：「香港資深綠葉演員，因眉骨高、眼神兇悍，專演惡霸、打手和江湖人物，參演多部影視作品，合作過的巨星從劉德華到黃子華，評價清一色是“敬業、沒架子、好前輩”，2023年憑《毒舌律師》中保安“陳球”一角覆出翻紅。麥子雲與莫天崇友好合作已有二十多年了。祝麥子雲前輩：戲骨長青，樂享人生；身心康泰，福氣常臨。」為麥子雲送上祝福，希望他能樂享人生，看來麥子雲的健康情況應該沒有問題。

麥子雲習武多年。(莫天崇@小紅書)

麥子雲是老戲骨。(莫天崇@小紅書)

麥子雲是老戲骨。(莫天崇@小紅書)

熱愛自由完全不想紅

麥子雲入行超過40年，他曾在雷霆881商業一台《星光背後》專訪中，坦言從無興趣與「紅」一字掛鉤。麥子雲表示：「完全唔想紅！我鍾意自由，唔想去到邊都畀人望，我好似劉德華咁就大劑！我每朝習慣都要去茶餐聽飲咖啡，紅到劉德華咁我點去？」至於外形惡多演奸角，即使被路人叫茄哩啡也沒有不開心，他說：「或者我做得奸角多，個個都覺得我唔笑好惡，都唔敢望我，試過一次撞車，對方一見是我就話：『打就唔夠你打，你想賠幾多吖？』至於叫我茄哩啡都唔多，但真的沒所謂，我又唔係想紅，又唔係想有人搵我簽名，茄哩啡都是演員。」