網民自製港姐樣貌評級瘋傳惹火　劉佩玥是S+雙料冠軍卻淪為墊底

近日社交平台Threads上流傳著一份由網民自製的「2010-2020年代香港小姐三甲樣貌排名」榜單，發文者將過去十年間多位為人熟悉的港姐，按照樣貌質素分為「S+（最高）」至「F（最低）」共七個等級。然而，這份榜單的評分標準卻引爆了極大爭議！不少被公認為「女神級」的港姐排名強差人意，甚至有雙料冠軍被貶為最低級別，令大批網民直斥排名極度離譜。



網民自製的「2010-2020年代香港小姐三甲樣貌排名」榜單（Threads）

民選冠軍與長腿女神被低估

榜單中，有兩位被大眾認為嚴重「低估」的港姐，成為網民極力爭取平反的對象，分別為朱千雪（榜單評級：S ； 網民心水：S+）和劉穎鏇（榜單評級：A； 網民心水：S+）。

朱千雪和劉穎鏇被大眾認為是嚴重「被低估」的港姐。（Threads）

朱千雪作為2012年的季軍，當年因投票系統故障而失落后冠的她，早已是全港公認的「民選冠軍」。現年37歲的她不僅美貌與智慧並重，更成功轉型為執業大律師，自帶知性氣質。網民一面倒力撐：「朱千雪自己就係一個S+級別」、「一定係朱千雪最靚」。

朱千雪是2012年度香港小姐競選季軍。（IG@tracytschu）

網民力撐朱千雪。（Threads）

劉穎鏇是2016年亞軍兼最上鏡小姐。現年28歲的她近年憑《隱形戰隊》、《飛常日誌》中的亮眼表現人氣急升，更奪得「飛躍進步女藝員」。網民認為她樣貌、身材與觀眾緣兼備，絕對有資格躋身最頂級行列。不少網民認為她無論樣貌、身材還是演技都應獲得最高評價，直指「劉穎鏇 S+ 就差唔多」。

劉穎鏇是《2016年度香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐，兼《萬千星輝頒獎典禮2023》「飛躍進步女藝員」獎項得主。（IG@itstiffanylau）

網民認為「劉穎鏇 S+ 就差唔多」。（Threads）

雙料冠軍竟淪為墊底F級

榜單中最令人跌破眼鏡的，絕對是2013年冠軍陳凱琳竟然被評為最低的「F級」！陳凱琳當年不僅以大熱姿態奪得港姐冠軍，其後更拿下「國際中華小姐」后冠，是公認的精緻混血感美女。

陳凱琳是2013年度香港小姐競選冠軍暨最上鏡小姐（IG@ghlchan）

網民對陳凱琳排名F有很大意見。（Threads）

雖然陳凱琳過去在劇集中「鏗鏘有力」的演繹方式曾引發討論，但以其出眾的混血感外貌，竟被列入榜尾，實在難以服眾。如今她與著名演員鄭嘉穎結婚並育有三子，雖然已淡出幕前專注家庭，但依然保持著極高的網絡討論度。

陳凱琳2018年與著名演員鄭嘉穎結婚，現育有三子；雖然已淡出幕前專注家庭，但陳凱琳依然保持著極高的網絡討論度。（IG@ghlchan）

S+級名單評價兩極

有被低估的，自然也有被認為「高估」的，榜單將最高榮譽的S+級頒給了兩位季軍（劉佩玥與郭柏妍），亦引來了不少非議。

劉佩玥（2013年季軍） 的演技雖然備受觀眾肯定，近年亦屢獲殊榮，但外貌評價卻相當兩極。有網民直指她的樣貌不配S+ 級別，甚至用詞苛刻地指她「可以算醜」，甚至話「見到劉佩玥S+陳凱琳F就知唔使睇」。

劉佩玥是《2013年度香港小姐競選》季軍，2022年憑《美麗戰場》「李靜兒」一角在《萬千星輝頒獎典禮2022》獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎。（IG@arryuu）

網民直指她的樣貌不配S+級別，甚至話「見到劉佩玥S+陳凱琳F就知唔使睇」。（Threads）

郭柏妍（2020年季軍）早年憑藉劇集《下流上車族》成功入屋，並奪得「飛躍進步女藝員」獎。但由於出道資歷尚淺，主流知名度相對較低，加上外貌各花入各眼，不少網民對她能躍升至S+評級表示強烈存疑，認為以純樣貌計算「頂多只能上到 B級」。

郭柏妍是《2020香港小姐競選》季軍和《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」獎項得主。（IG@rositakpyy）