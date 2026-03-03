52歲宮澤理惠米蘭時裝周跌膊造型性感誘人　大回春顏值重返巔峰

現年52歲的宮澤理惠曾經是女神級人馬，近年曾頻頻被指崩壞及身形暴瘦。去年演出日本電影大師是枝裕和操刀的Netflix日劇《宛如阿修羅》時已回春了不少，日前現身米蘭時裝周時，顏值重返巔峰，驚艷大批網民。

宮澤理惠是日本女神級人馬。（IG圖片）

Bottega Veneta於上月宣布宮澤理惠成為品牌代言人。（IG圖片）

宮澤理惠顏值重返巔峰

Bottega Veneta於上月宣布宮澤理惠成為品牌代言人，日前現身米蘭時裝周的品牌時裝騷時，以一襲極簡低調的黑色大U領長裙現身，大曬白滑肌膚。一頭短髮的宮澤理惠舉手投足都散發著不費力的高級感，氣質依然，樣貌更比過去幾年回春了不少，顏值重返巔峰，與大滿貫影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）同框，氣場完全不輸。

宮澤理惠日前現身米蘭時裝周的品牌時裝騷時，以一襲極簡低調的黑色大U領長裙現身，大曬白滑肌膚。（Getty Images）

宮澤理惠樣貌回春了不少。（Getty Images）

宮澤理惠與大滿貫影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）同框，氣場完全不輸。（IG圖片）

17歲被母強迫拍全裸寫真

宮澤理惠為日本荷蘭混血兒，11歲就被媽媽推往演藝圈發展，因清純精緻的美貌而獲得「寶礦力女郎」、「平成第一美少女」、「日版王祖賢」等稱號。可惜母親卻當宮澤理惠當成搖錢樹，為了令女兒爆紅，在宮澤理惠17歲時，母親安排她拍下全裸寫真集《Santa Fe》。寫真由攝影大師篠山紀信掌鏡，推出後立即大賣，更創下155萬本銷量的記錄，至今仍是日本史上最暢銷的寫真集之一。

宮澤理惠17歲被母親強迫拍全裸寫真。（網上圖片）

曾遭退婚患厭食症

宮澤理惠拍攝全裸寫真後形象插水，在受負面聲音困擾時遇上知名相撲選手貴乃花，兩人火速墜入愛河，並在隔年宣佈訂婚。當時有傳播宮澤理惠母親因不想女兒退隱幕後而破壞兩人的婚事，導致最後無法順利步入教堂，更令女兒曾一度自殺兼患上厭食症。後來宮澤理惠到美國接受治療，並專注在演戲上，以演技來收服觀眾。

宮澤理惠情路坎坷

經歷情傷後，宮澤理惠於2009年下嫁企業家老公中井博之，兩人育有一個女兒，可惜婚姻卻維持不久，並在2012年分居。愛情路坎坷的宮澤理惠終於在2018年宣布於組合V6成員森田剛再婚，雖然男方比她年紀細6年，卻對宮澤理惠和女兒照顧得無微不至。