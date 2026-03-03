周永恆太太斬纜世紀賤男　陳薇親證辦離婚近1年車廂相擁另有內情

被封為「世紀賤男」的前歌手周永恆（Roy），其感情生活精彩過連續劇。日前他被網民影到在地鐵車廂與一名女子親密相擁，隨即惹來「背妻偷食」疑雲。雖然事後Roy親自解畫指相中人正是太太陳薇（Britni），兩人更網上互動疑似放閃，但劇情在今日凌晨卻出現戲劇性反轉！Britni突然在IG發文，自爆正與男方辦理離婚手續，透露「程序進行緊差唔多一年」，而車廂擁抱就另有原因。

陳薇：已委托律師搞離婚一年

事緣日前有網民在港鐵撞破Roy攬女，Roy隨即澄清該「妙齡女子」其實是太太Britni，更指太太「不嬲咁索」。Britni亦一度配合演出，在社交平台自嘲是「40歲的妙齡少女」，令外界以為經歷過2023年的家暴羅生門後，兩公婆已經雨過天青。

怎料，Britni在今日（1日）凌晨於IG Story發文，釐清兩人目前的真實關係。她寫道：「我想喺度澄清少少嘢，本來真係私事唔想多作解釋，但避免事件繼續發酵。現時對方（周永恆）屋企正處理緊白事，當日本人係陪同對方奔喪。」 最爆的是她緊接透露婚姻狀況：「本人較早前已委托律師處理緊離婚程序，程序進行緊差唔多一年。」 她表示不想再浪費社會資源，希望事件告一段落，並留下三個拜託emijo「🙏🏻🙏🏻🙏🏻」。

前MVG成員Ivy大爆內幕：佢呃我話離咗婚

就在「車廂攬女」事件曝光的同時，前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）亦加入戰團，在網上大爆Roy多宗罪。Ivy在Threads轉發Roy的攬女相，怒斥：「真係世紀賤男周永恒，你都呃得我透，呃我話離左(咗)婚，千萬個大話。」

Ivy接受訪問時承認與Roy曾有短暫情侶關係，由去年9月至今年1月共拍拖4個月。她指Roy聲稱Britni給他戴綠帽、沒有家庭溫暖，她見小朋友可憐才幫忙照顧，怎料卻墮入情網。Ivy更指控Roy分手後行為恐怖，不但跟蹤、要挾，甚至自殘後屈她傷人，令她要多次報警求助。

周永恒認分居期間偷食：我一腳踏幾多船又點？

對於Ivy的指控，Roy承認在與Britni分居期間曾與Ivy拍拖，但他強調早已向Ivy交代婚姻狀況，並沒有隱瞞。Roy的回應貫徹其「渣男」本色，接受傳媒訪問時竟表示：「我夠膽講就算我一腳踏幾多船又點？我唔需要瞞佢、呃佢，我亦唔係明星，只係一個運輸工人。」 他更反指Ivy是因為不滿他組女團的計劃才因愛成恨。

