黎芷珊「登六」喜獲王嘉爾慶生　擁強大男神人脈前度粒粒天王巨星

現年60歲的黎芷珊，入行超過40年，憑藉大方得體的體面主持風格與顯赫的家族背景，在圈中人緣極廣。日前，芷珊姐姐迎來60歲大壽，驚喜獲得樂壇男神王嘉爾（Jackson Wang）為其慶生，再次引起網民熱議其強大的男神人脈。



忘年之交。（IG/@marialuisaleitao）

與王嘉爾忘年交情深

黎芷珊與王嘉爾近年關係密切，Jackson 每次回港或舉辦演唱會，芷珊姐姐幾乎都是座上客。據悉，兩人私交甚篤，王嘉爾對這位前輩一直非常尊重，早前更在百忙之中抽空為其慶祝「登六」，令芷珊姐姐大感窩心。

芷珊姐姐登6！（截圖）

王嘉爾現身為芷珊姐姐慶生！（截圖）

親自為她慶生！（IG/@marialuisaleitao）

黎芷珊在圈中被譽為「元祖級男神收割機」，細數其情史，前度名單幾乎包攬了半個演藝圈的頂級男神。黎芷珊曾豪言： 「同過我一齊的人，之後都紅晒！」

黎芷珊擁強大男神人脈。（吳子生攝）

梁家輝： 黎芷珊的初戀，兩人相差9歲，戀情維持了一年多。

梁家輝一家四口。（nikkiechleung@IG）

鄭伊健： 二人因主持《430穿梭機》結緣，拍拖三年，雖然最終分手，但至今仍是好友。

黎芷珊情史極豐富，曾與鄭伊健等男神級影帝拍拖，堪稱「元祖級男神收割機」。（IG圖片）

鄭伊健與蒙嘉慧十分恩愛。（網上圖片）

陳小春： 分手後多年，黎芷珊才在訪談中低調承認這段情，雖然拍拖期間二人未曾公開，但多年後芷珊在電台訪問中自爆戀情，但未有公開細節。

陳小春。（影片截圖）

邵傳勇： 兩人曾交往八年，在男方遭遇嚴重車禍時，黎芷珊一直不離不棄，悉心照顧。

邵傳勇近況。（邵傳勇微博）

張達倫： 二人譜出相差12年的「姊弟戀」，交往長達9年。

黎芷珊與張達倫再見亦是朋友。（IG@maxc）

張達倫香港澳洲兩邊跑，希望將來帶兒子參加慈善跑。（官方提供圖片）

與張達倫分手13年 2025年與舊愛一家同遊澳洲

黎芷珊最令人稱道的是她與前度「再見亦是朋友」的豁達。她與最後一位公開男友張達倫於2012年和平分手，原因是她深知對方渴望組織家庭，而自己卻是不婚主義者。

兩人分手13年，感情已昇華至家人境界。2025年，黎芷珊更與張達倫及其太太、兒子（張凱碩）以及友人同遊澳洲。眾人同住一間Airbnb度假屋，相處極其融洽，張達倫的兒子更不時稱呼她為「芷珊姐姐」，獲網民大讚是「最強前度」的典範。

