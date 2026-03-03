TVB女神路人視角靚到癲　「肉女」外形獲網民平反︰身材啱啱好

陳瀅近年有份參演劇集不乏誘人場口，繼《愛美麗狂想曲》、《全職沒女》及《黃金有罪》後，最近她在TVB熱播劇《臥底嬌娃》中再次突破尺度。其中一集，陳瀅為配合劇情穿上低胸吊帶背心，更配合導演的「邪惡高炒」角度，彎低腰時，露出豐滿上圍，這幕「黃金32C」視覺效果震撼，隨即引起網民熱議！陳瀅受訪時大方回應，直言為了拍出真實感，導演特意用手機從高處向下拍了多款影片。她指當時現場沒太多人，拍攝過程很舒服和順利，導演拍完也有先給她過目，確保滿意才收貨。陳瀅更笑言這已是自己在劇中最性感一幕。

陳瀅最近在新劇《臥底嬌娃》中再次突破尺度，隨即引起網民熱議。（IG@missjni）

劇中這幕「黃金32C」震撼網民眼球。（劇照）

陳瀅為藝術豁出去！（劇照）

火紅露肩裙「生圖」驚艷網民

陳瀅出道以來一直被封為「宅男女神」，但亦因天生易胖體質，不時被網民毒舌攻擊「大隻」、「肉女」。不過，陳瀅近年堅定積極瘦身，不時會在社交平台大曬惹火泳裝照，身形愈見苗條。近日，她以一頭吸睛金髮配襯火紅色修腰Tube Dress出席劇集《臥底嬌娃》宣傳活動，其生圖狀態更是驚艷不少網民。

陳瀅向來都是不少人心目中的女神。（IG@missjni）

近年陳瀅積極瘦身。（IG@missjni）

不時在社交平台分享惹火泳裝相。（IG@missjni）

大騷迷人香肩與事業線

有網民分享近日出席劇集宣傳時，近距離捕捉到陳瀅的「零濾鏡」真實狀態。片中，陳瀅向粉絲大派閃卡之餘，還向大家送飛吻，樣子甜美可人；同時，陳瀅的身材也吸引了大家目光，穿上一件極難駕馭的火紅色修腰 Tube Dress，襯托出白皙透亮的肌膚，除了大騷迷人香肩，更不經意露出事業線，優雅得來不失性感。

有網民分享近日出席劇集宣傳時，近距離捕捉到陳瀅的「零濾鏡」真實狀態。（小紅書截圖）

心情大靚的陳瀅，還向粉絲送飛吻。（小紅書截圖）

樣子甜美可人。（小紅書截圖）

網民平反：身材啱啱好

有網民看了視頻後，好奇留言：「為什麼她常常都是電視劇難看，但是路人拍的視頻都很好看？」不少人力撐，大讚陳瀅真人比上鏡更精緻：「真人更靚，上次佛山商場活動見到真人，驚艷」、「其實佢幾甜，點解成日話人哋肥？我覺得身材啱啱好。」，甚至有網民直言在中環偶遇過陳瀅，讚又白又靚，絕對是女神級。

好輕露事業線。（小紅書截圖）

身形fit爆。（小紅書截圖）

陳瀅在《愛美麗狂想曲》黑絲色誘蕭正楠。（視頻截圖）