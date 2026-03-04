52歲楊恭如被爬頭疑缺席細佬婚禮　新郎顏值超班擁四分一美國血統

1995年亞洲小姐冠軍、現年52歲的楊恭如美貌出眾，擁有四分一美國血統的標緻五官，更有「最美亞姐」之稱。雖然近年她已淡出香港娛樂圈並定居上海，但近日其家族卻傳來喜訊。原來楊恭如細13年的弟弟Roger日前在泰國布吉島舉行婚禮，迎娶拍拖10年的外籍女友，「大姐明」林建明專程飛抵當地到賀，並在社交平台分享喜悅，曝光了Roger的高顏值樣貌；但被胞弟爬頭結婚的楊恭如則未有現身。

楊恭如係1995年亞洲小姐冠軍。（微博@楊恭如）

楊恭如在《我和殭屍有個約會》系列中飾演王珍珍，角色令人印象深刻。（影片截圖）

古裝look。（微博@楊恭如官方影迷會）

近年在內地做直播帶貨。（影片截圖）

高大威猛激似陳冠希

從林建明分享的婚禮照片可見，楊恭如的弟弟遺傳了家族的優良基因，身形高大威猛，與家姐木樣擁有深邃的混血兒面孔，顏值極高，驟眼看更有點像陳冠希和吳嘉龍的混合版，絕對是帥哥一名。

楊恭如弟弟Roger攬住太太，目測高過大姐明一個頭。（facebook@林建明）

與外籍妻拍拖十年修成正果

婚禮儀式在一條延伸至海中央的白色長橋上舉行，兩旁是無邊際的蔚藍大海，畫面極具電影感。身高六呎一吋的Roger穿上一身米白色休閒西裝配白恤衫，沒有打呔，貫徹海島婚禮的輕鬆優雅；身旁的外籍新娘子則穿上設計簡約的吊帶拖尾婚紗，手捧鮮黃色的花球，兩人手拖手步出長橋接受親友祝福。

楊母穿紫旗袍貴氣滿場飛

儀式過後，眾人在沙灘舉行黃昏酒會（Sunset Cocktail）。在醉人的日落景致下，賓客們手持橙色的特飲，享受海風與美食。當中榮升奶奶的楊恭如媽媽打扮最為隆重，穿上一襲紫色閃片旗袍，頸上佩戴兩串名貴珍珠頸鍊，雍容華貴得來又充滿喜氣，全晚滿場飛與親友合照，心情靚爆，不過全程未見楊恭如現身。

一對新人手拖手步出長橋接受親友祝福。（facebook@林建明）

一對新人手拖手步出長橋接受親友祝福，Roger顏值極高，驟眼看更有點像陳冠希和吳嘉龍的混合版。（facebook@林建明）

大姐明祝福一對新人

林建明在Facebook透露，這對新人已拍拖10年，如今終於有情人終成眷屬，她更興奮送上祝福：「開始人生新的一頁。祝福：幸福，健康，早生貴子！哈哈哈 … yeah ! yeah! ￼ yeah￼! 👍✌️🥰🎊」雖然她未有開名，只稱是「朋友的兒子婚禮」，但寶佩如，還有眼利的網民一眼便認出這是楊恭如的媽媽和弟弟。當有網民留言詢問相中女士是否楊恭如媽媽時，林建明則搞笑地大賣關子：「我未問過當事人，不方便透露。Sorry！」

林建明手持寫有新人名字簡寫扇子的林建明，與打扮貴氣的楊媽媽合照。（facebook@林建明）

楊母穿紫旗袍貴氣滿場飛。（facebook@林建明）

大姐明都玩得好盡興。（facebook@林建明）

曾獲星探兩度招手 楊恭如讚細佬「高質素」

其實Roger自小已遺傳了家族的優良基因，擁有一副「明星相」。據知Roger早於13歲時已被星探發掘，但當時楊媽媽嫌他年紀太小而推卻。直到他15歲時，身高已達六呎一吋，星探再次游說下，終於獲楊媽媽首肯，為民政事務總署拍攝反種族歧視宣傳短片，汲取人生經驗。當時身在上海的楊恭如亦曾大讚細佬：「細佬咁叻、有咁高質素都好開心。」 不過當時楊氏母女的宗旨一致，都希望Roger先完成大學學業，故未有讓他全面進軍娛樂圈。

Roger早於13歲時已被星探發掘，唔經唔覺已成家立室。（facebook@林建明）

淡出幕前定居上海 感情生活成謎

楊恭如近年搬回出生地上海生活，與媽媽感情深厚，不時帶着媽媽四處旅遊歎世界，生活寫意。回顧其演藝生涯，最轟動的莫過於早年曾捲入上海首富周正毅的緋聞，更曾發生被公開掌摑事件。多年後她曾解釋當時不知道對方有家室，發現自己誤當第三者後感到很受傷。至今52歲的她感情生活一直成謎，未有傳出婚訊，如今弟弟爬頭成家立室，未知這位「最美亞姐」何時才會覓得如意郎君呢？

楊恭如係大美人。（微博@楊恭如）

母女都咁靚。（微博@楊恭如）