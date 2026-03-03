吳文忻難忍傷口流膿發出酸餿臭味　辦生前追思會：克服死亡嘅恐懼

現年51歲的前港姐季軍吳文忻，自公開患乳癌第三期後一直積極抗病，然而抗癌路絕不易行，日前她接受TVB節目《流行都市》訪問，明顯消瘦不少，她自揭過去兩個月病情反覆惡化，令身心崩潰，更一度因身體發出惡臭而感覺自己與死神極度接近。

傷口流膿發出酸餿味

向來正面樂觀的文忻，在節目中坦言早前經歷了極低潮的時期。她透露因病情惡化，胸部位置狀況急轉直下，不但不時流膿，更發出難聞的氣味。她形容：「好酸餿，好臭，又要日日包住佢，我晚晚就好似同條屍瞓咁，嗰種感覺係...我心諗係咪真係就嚟死呀？！」

情緒崩潰日日爆喊 為愛女重新振作

雖然絕望感強烈，但一想到兩名可愛的女兒，吳文忻深知自己不能就此倒下。她不斷自我勉勵要重新振作，並透露即將前往深圳接受新的治療，繼續為生命而戰。除了女兒是最大動力，身邊好友的支持亦是她的強心針。她特別點名感謝導演彭秀慧，在她最低潮時每天通電話關心，讓她感到無比窩心，她哽咽道謝說：「彭秀慧打俾，知道我日日喺度喊，知道唔得喎...咁佢日日打俾我，有時覺得佢咁煩架，但又真係差好遠，好有愛，積極返。」

百無禁忌辦生前追思會

面對死亡，文忻選擇直視而非逃避。她透露早前一班好姊妹在酒店的全海景套房內，為她舉行了一場特別的「生前追思會」。一向百無禁忌的她表示：「能將死亡攞出嚟講，反而仲好，代表你克服咗死亡嘅恐懼。」她預計一班女朋友會說很多肉麻說話，怎料沒有，對她而言反而是一個「加油站」，她說：「噚晚瞓得好好，所以今日好精神，比起過往一、兩個月最精神一日。」

