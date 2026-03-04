億萬𡃁模始祖驚艷米蘭時裝周　冒寒兌現粉絲約定獲讚：完全是女神

現年37歲、有「𡃁模始祖」之稱的文詠珊（Janice Man），當年與楊穎（Angelababy）齊名，成為不少男士心目中的女神。近年文詠珊事業、家庭兩得意，於2019年嫁給富二代吳啟楠（Carl），但她沒因此放棄事業做少奶，反而憑電影《消失的她》躍升「億萬票房女星」，去年主演劇集《不眠日》亦大受歡迎。而更令人驚訝的是，同年9月，文詠珊無預警地宣布已為人母，從懷孕到生產保密功夫做到足，震撼全網。近日，文詠珊到米蘭出席時裝周時獲粉絲捕獲，除了顏值、身材令人驚艷外，其寵粉舉動令不少網民羨慕不已。

文詠珊於2019年下嫁富二代吳啟楠（Carl）（IG@janice_man）

去年9月底，Janice Man突然在無預警下宣布已生B，她貼住一對BB腳仔，發文：「And just like that, our family grew by two little feet 👼🏻👣✨（轉眼間，我們的家庭多了一雙小腳板）。」（IG@janice_man）

文詠珊沒有因為結了婚而放棄事業，反而越戰越勇，演技獲得不少肯定。（IG@janice_man）

Deep V現身驚艷米蘭 零濾鏡下皮膚緊緻

近日，文詠珊飛赴意大利出席米蘭時裝周，她在社交平台分享多張靚相，想中她盤起長髮，身穿一襲Deep V、領口開到落腰間的長裙，身材若隱若現，打扮優雅高貴之餘也不失性感。而最令人驚嘆的是，已為人母的文詠珊身形Fit爆，完全看不出產後痕跡，即使是在網民捕捉的「零濾鏡」生圖下，皮膚一樣緊緻透亮，明艷照人，狀態好到爆。

近日，文詠珊飛赴意大利出席米蘭時裝周。（小紅書@文詠珊JaniceMan）

文詠珊在社交平台分享多張靚相。（小紅書@文詠珊JaniceMan）

文詠珊一身打扮優雅高貴之餘也不失性感。（小紅書@文詠珊JaniceMan）

零架子遵守約定「找數」合影

除了顏值吸睛，文詠珊也非常愛錫粉絲。有粉絲以「與文詠珊合影了」為題，分享在米蘭街頭偶遇女神的經歷。該粉絲透露，「姐姐真的超級好！！昨天在街頭偶遇姐姐，鼓起勇氣問能不能合影，但當時姐姐是素顏，所以沒有合成（不過姐姐素顏也超美的～）。後來我們和姐姐約好，在秀場一定和我們合影！」沒想到貴為「億萬闊太」的文詠珊真的記在心上，該粉絲激動表示：「沒想到姐姐真的記得我們！今天米蘭特別冷，但姐姐還是一直耐心地給大家簽名、合影，對每個人都特別溫柔！」

在網民捕捉的「零濾鏡」生圖下，文詠珊皮膚一樣緊緻透亮，明艷照人。（小紅書截圖）

完全看不出產後痕跡。（小紅書截圖）

狀態極佳。（小紅書截圖）

網民大讚：完全女神来的

網民紛紛留言表示羨慕：「羨慕不止一點點」、「好幸福啊」、「羨慕，哭了」；同時也有網民對文詠珊狀態讚嘆不絕，「狀態很好呢」、「她是真的美」、「完全女神來的」；可見文詠珊即使已為人妻人母，但人氣依然不減。

文詠珊兌現與粉絲的約定。（小紅書圖片）

粉絲被文詠珊窩心舉動所感動。（小紅書截圖）