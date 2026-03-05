TVB小花羅雪妍自爆日打4份工　曾為慳錢$200食足4日超辛酸

現年31歲的TVB小花羅雪妍（Uki），憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演接龍女職員「Gigi」一角以及擔任六合彩主持而為人熟悉。表面上做藝人光鮮亮麗，但實際上在香港娛樂圈要捱出頭絕非易事。近日，羅雪妍在社交平台小紅書上載影片，親自揭露TVB女演員的辛酸日常，自爆一日內竟然要瘋狂打4份工，更曾為慳錢試過「200蚊食足兩日」，相當貼地！

羅雪妍出場時間雖然短，但一樣有記憶點。（公關提供）

羅雪妍《愛‧回家之開心速遞》飾演Gigi。（公關提供）

小紅書拍片直擊「打工日常」：拒絕內耗

羅雪妍於2020年參選香港小姐入行，雖然擁有甜美外貌與姣好身材，但深明演藝圈競爭激烈。為了維持生計及增加收入，她絕不放過任何工作機會。日前，她在小紅書以「TVB女演员的一天：我竟然打了4份工？！🤯 拒絕內耗！」為題發布短片，直擊自己由朝做到晚、馬不停蹄的一天。

從影片及她的日常動態可見，羅雪妍除了要應付日常的劇集拍攝工作外，還要身兼多職。事實上，多才多藝的她本身擁有瑜伽導師資格，平時亦有擔任六合彩節目主持，加上近年積極經營各大社交平台做KOL接廣告，一天之內隨時要轉換四個身份跑行程。她在片中坦言，與其坐著焦慮等待機會，不如「拒絕內耗」讓自己忙碌起來，展現出極強的拼搏精神。

一日打足4份工！(截圖)

開廠！(截圖)

搞手！(截圖)

表面風光背後藏辛酸 $200蚊解決兩日三餐

做新人收入不穩定，羅雪妍在生活上亦必須精打細算。除了瘋狂打工，她曾為了控制日常開支，試過將生活成本壓到最低，「200蚊食足4日亅。

羅雪妍在影片中的穿搭亦成為討論焦點。(小紅書截圖)

羅雪妍若隱若現的腹肌線條與玲瓏有致的身型吸引了無數網友的目光。(小紅書截圖)

羅雪妍在社交平台上分享了如何以200元製作4日健康減肥餐的過程 。(小紅書截圖)

早前她亦在社交平台上拍片大晒廚藝，親自示範如何用極有限的預算（約200元）去街市買餸，炮製出多餐健康減肥餐。片中的她穿著緊身運動服親自下廚，將番茄炆牛腩等菜式煮得有板有眼。這種慳家又實在的生活方式，完全打破了大眾對「女明星」大花筒的刻板印象。