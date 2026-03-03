古佩玲趕開廠拒訪惹揣測　陳浚霆發聲接受整容：效果好識停咪得囉

TVB 上位小花古佩玲（Kelly）近年外貌屢屢被指「進化」，由處境劇《愛．回家之開心速遞》的「素素」一角逐漸蛻變成五官精緻、輪廓立體的「女神」形象，令整容與醫美話題長期伴隨其身。

處境劇《愛．回家之開心速遞》元宵節舉行宣傳活動。（葉志明 攝）

舊MV《Dreamer》曝光 昔日樣貌成熱話

早前網民翻出一段她早年學生時期拍攝的 MV《Dreamer》，片中古佩玲臉型較闊、臉頰帶有 Baby Fat，鼻樑較扁且略帶哨牙，與現時尖下巴、挺鼻、精緻輪廓的外貌形成強烈對比，惹來「改頭換面」的驚呼。

古佩玲也有出席。（葉志明 攝）

傳曾要求刪舊照 被指刻意封鎖過去

MV引發熱議之際，更有自稱古佩玲中學同學家屬的網民爆料，指她當年為鋪路參加《香港小姐競選》，在中學畢業前曾要求同學刪除所有她的舊照，以防「醜陋黑歷史」流出。 有網民亦指，幾年前曾有人在 YouTube 上載此段《Dreamer》影片，惟其後疑似被投訴或下架，令再被「挖出」時更添「刻意封鎖過去」的聯想，令網上再掀起「鼻孔疤痕」與「歪鼻」話題重提，令整容爭議再度升溫。

古佩玲舊MV《Dreamer》曝光，昔日樣貌成熱話。（小紅書截圖）

惹來整容疑雲。（小紅書截圖）

古佩玲以開廠為由拒訪

今日（3/3）古佩玲現身電視城出席《愛．回家之開心速遞》宣傳活動，活動結束後，以開廠為由未有接受訪問。對於古佩玲被質疑整容，陳浚霆接受《香港01》訪問時表示：「其實我睇過佢俾我睇佢細個嘅相，我又覺得分別唔大，但報道嗰啲冇特別留意 ，而家女大18變，而我都有睇返我以前嘅相，都諗緊點解我會變到咁樣樣。」

古佩玲以開廠為由拒訪。（葉志明 攝）

陳浚霆接受整容無問題

問到同女方相處時有否察覺鼻孔有疤痕？陳浚霆表示：「冇喎 。如果將張相放大嚟睇乜嘢都驚啦。冇嘢嘅個個都係咁。（個人為了靚做醫美接唔接受？）微調呢啲嘢個個都有啦，而家好小事啫，箍牙都算係一種整容，打斑都係，我覺得好易接受，最緊要自己舒服。（整容你接受？）接受，其實開心咪得囉，都希望對觀眾有交代。（另一伴整容接受？）冇問題嘅，同埋適可而止咪得囉，效果好識得停咪得囉。」