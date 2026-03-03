許紹雄女兒許惠菁突避談婚姻狀況講事業　23年大排筵席嫁金融才俊

林盛斌及鍾楚霖旗下的棋人娛樂，今日（3日）舉行《The Best Awaits 棋人先聲迎新聚》，宣布王海榛、許惠菁、應昌佑、劉晨芝加盟司儀團隊，眾女都叫Bob幫手做媒人，並大講擇偶條件。而想不到2023年底結婚的許紹雄女兒許惠菁，都在眾人慫恿下表示要找個心地善良、孝順的對象，令人揣測究竟她是附和其他人，抑或婚姻狀況有變。

林盛斌及鍾楚霖旗下的棋人娛樂，今日（3日）舉行《The Best Awaits 棋人先聲迎新聚》，宣布王海榛、許惠菁、應昌佑、劉晨芝加盟司儀團隊。（陳順禎 攝）

許紹雄女兒許惠菁。（陳順禎 攝）

許惠菁忽然避談老公

之後記者再追問，她笑說：「配合吓大家嘛，佢哋兩個（王海榛、劉晨芝）咁心急。」當再問到婚姻生活，Charmaine就多番說：「事業為重，努力做嘢，多多關照。」繼續避談老公。此時Bob就幫手解圍，說下星期Charmaine將主持一個演唱會記招，將話題帶到工作。

許惠菁在眾人慫恿下表示要找個心地善良、孝順的對象，令人揣測究竟她是附和其他人，抑或婚姻狀況有變。（陳順禎 攝）

Charmaine多番說：「事業為重，努力做嘢，多多關照。」（陳順禎 攝）

許惠菁2023年大排筵席嫁金融才俊

而早前Charmaine宣布加盟棋人時，曾透露：「半年前嘅我點都唔會諗到呢段時間會需要經歷接二連三嘅變化，3個月內一次又一次咁推我出comfort zone。」除了父親許紹雄過世外，未知與新加坡金融才俊老公Shane關係是否生變。她2023年底結婚時，曾大排筵席，婚宴上星光熠熠，眾星到賀。

許惠菁忽然避談老公。（陳順禎 攝）

Charmaine同老公。(ig@charmainexhui)

Charmaine在社交平台分享了婚紗照。(ig@charmainexhui)