《愛·回家》女星街頭拍劇跑到喘氣　對粉絲合照要求反應超意外

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》深受觀眾歡迎，當中飾演「大小姐」龍力蓮的林淑敏，憑藉野蠻潑辣、愛督人「魂精」的鮮明形象深入民心。雖然劇中性格火爆，但現實中的林淑敏卻是暖心。近日，林淑敏在街頭拍劇時被網民野生捕獲，意外揭開她私下最真實的人品。

林淑敏近年憑飾演「大小姐」龍力蓮一角入屋。（IG@sukman_lam）

林淑敏私下熱愛跑步，早前還挑戰渣馬。（IG@sukman_lam）

keep得好好。（IG@sukman_lam）

喪父後專業開工 跑完氣喘仍無架子

林淑敏於今年初四在社交平台沉痛宣布父親離世的消息，字裡行間流露出的哀思令人鼻酸。然而，性格堅強的她未有因此停步，迅速收拾心情投入工作，專業態度令人敬佩。日前，有網民在社交平台分享一段片段，透露在街頭偶遇見正在拍外景的林淑敏。片中見她全身黑色打扮，正拍攝一場邊跑邊按電話的趕路戲份，跑得氣呼呼，表現相當認真。

近日，林淑敏在街頭拍攝外景時，被網民野生捕獲。（小紅書截圖）

該戲份林淑敏邊跑邊按電話。（小紅書截圖）

林淑敏喪父後迅速收拾心情投入工作，表現專業。（小紅書截圖）

儘管還未「唞順條氣」，但當網民上前要求合照時，林淑敏並未露出半點不耐煩，而是第一時間滿足對方，完全沒有架子。該網民事後大讚：「大小姐人真好，問她能否合影，她說可以，還摘下了墨鏡。」網民更提到，合照後祝對方：「新年快樂、馬年大吉」，話音未落，林淑敏已連忙禮貌回覆：「新年快樂，身體健康。」舉動既窩心又親民。

林淑敏身材高䠷又靚女，網民一眼便認出。（小紅書截圖）

林淑敏不但答應網民合照，還特意脫下口罩，非常親民。（小紅書截圖）

貼文曝光後，有網民入戲太深，開玩笑問：「有沒有督爆你個魂精？」也有人留言為剛經歷喪父之痛的她打氣：「敏敏，爸爸前陣子上天堂了，希望大家給她支持」、「大小姐真的好好的！」、「她好好啊 一直趕得喘氣了還跟你合照」、「大小姐好靚啊」。

林淑敏甚有觀眾緣。（IG@sukman_lam）

林淑敏堅持每日食水果保持身段。（IG@sukman_lam）

曾晉身港姐五強 抗癌成功攀事業高峰

年輕觀眾可能未必知道，林淑敏當年都是參選港姐入行，所以身材一定有返咁上下，她在23歲時參加2000年香港小姐競選，同屆有簡慕華和劉慧蘊，林淑敏最終在決賽中擠身五強，並贏得「網上最奪目小姐」獎項。在2011年，林淑敏在微博表示在2010年不幸患上第二期乳癌，慶幸的是她最後抗癌成功，自始注重養生。其後她憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中「大小姐」一角，於《萬千星輝頒獎典禮》中先後奪得「最佳女配角」和「最受歡迎電視拍檔」，攀上事業高峰，至今仍深受觀眾愛戴。

林淑敏於2000年參選港姐入行。（影片截圖）

林淑敏抗癌成功，鼓勵不少人。（林淑敏微博）

林淑敏曾憑「大小姐」一角贏得「最佳女配角」。（梁碧玲攝）