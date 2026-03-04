前御用小生70歲飛新西蘭探遠嫁女　TVB曾受氣轉戰內地吸金力暴增

現年70歲的陳榮峻在TVB皇牌處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演「譚道德」，與戲內外都是太太的「譚何容儀」吳香倫模範夫妻形象入屋，又有「御用公公」之稱。現實中的陳榮峻與首任妻子育有一子一女，妻子因病離世後，2013年陳榮峻在橫店拍攝劇集《食為奴》期間，與吳香倫擦出愛火，之後更在無綫（TVB）盆菜宴上求婚，「黃昏戀」修成正果。陳榮峻任職護士的女兒陳穎儀（Jessica）兩年前遠嫁新西蘭，婚後不足一年火速生B，宣布誕下兒子，陳榮峻和太太吳香倫專程飛往新西蘭見證外孫仔的出生。陳榮峻今年又飛到新西蘭探個女同女婿，70歲精神百倍容光煥發過好年！

陳榮峻。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

陳榮峻在TVB機會不斷。（TVB截圖）

陳榮峻70歲新西蘭過年容光煥發

陳榮峻日前在社交平台分享片段。他透露人在新西蘭，在大屋前的草地上向大家拜年：「我在新西蘭向大家拜年！」背後的不知是否他女兒女婿住的大屋。鏡頭一轉，陳榮峻到了新西蘭南島基督城觀賞新春文藝晚會。陳榮峻戴上Cap帽，精神爽利，皮膚狀態出色，出國旅行個人零舍開心。陳榮峻標註：「新年旅行第一站」，似乎計劃新一年起初便周遊列國，真開心！

一家四口感情好好。（陳榮峻社交平台）

陳榮峻和吳香倫。（陳順禎攝）

陳榮峻曾在TVB被後台男星戲弄 遭遇喪妻之痛情緒崩潰

陳榮峻在加入TVB前，曾經做過龍虎武師、冷氣師傅和的士司機。有一次他開的士時獲霑叔邀請入行，順利從訓練班畢業，當年陳榮峻29歲。陳榮峻加入TVB後第一部劇集，在《楚留香之蝙蝠傳奇》擔任男二，男主角是紅透半邊天的三哥苗僑偉，在《江湖浪子》、《廣東鐵橋三》都擔任重要角色，但是因要供樓打散工，他拒當男一。陳榮峻加入TVB十多年後曾被人戲弄，他受訪指一次有位演員惡意地發出噪音影響他入戲，可是對方有兩個很強大的後台，陳榮峻因女兒要出國讀書，沒有因一時之氣離開，但不忿多時，終在2024年爆料。他又大爆於內地做10日等於TVB一年人工，令人嘩然。

陳榮峻曾於2010年遭遇喪妻之痛，一度情緒崩潰。直到2013年吳香倫譜出戀曲。這段戀情當初更獲得陳榮峻三名子女的全力支持，最終在2018年正式修成正果，於教堂舉行婚禮。婚後吳香倫不幸確診患上罕見病皮肌炎，陳榮峻不離不棄，悉心照顧太太的飲食起居，每日斟定幾壺暖水提太太食藥，並承擔起所有家務，陪太太行山鍛鍊體魄，結婚7年依然恩愛如初，私下會以「相公」、「娘子」互相稱呼。

陳榮峻新西蘭大屋前向大家拜年。（小紅書）

陳榮峻在新西蘭觀賞新春晚會。（小紅書）

70歲精神好好！（小紅書）

人不多。（小紅書）

邊個話中年拍拖唔可以SWEET？睇陳榮峻佢哋就知喇。

陳榮峻入行多年，大家對他一點都不陌生。（TVB截圖）