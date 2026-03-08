馬蹄露近照被狠批面容僵硬「面目全非」　關美顏濾鏡力證「天然」

曾被封為「香港第一醜女」、憑《真情》「May May」一角深入民心的TVB御用配角馬蹄露，近年主力北上發展，積極經營抖音及帶貨。現年58歲的她，近日因上載多段影片及開直播，被網民指容貌發生驚人變化，不僅下巴離奇變尖，眼簾更出現異常浮腫，陷入整容失敗疑雲，甚至有網民狠批她「面目全非」。

馬蹄露於1997年後期加入情境喜劇《真情》劇組，飾演刁蠻大小姐「May May」，演出大獲好評。（FB圖片）

馬蹄露因多次飾演丑角而被冠上「香港第一醜女」的稱號。（資料圖片）

直播關掉濾鏡力證「天然」

馬蹄露日前在小紅書分享了一段在香港尖沙咀的柏麗大道逛街，向粉絲拜年。不過鏡頭前的她面型與過往完全不同，尖下巴消失之餘，更變僵硬闊臉，轉變達到令網民震驚的程度。面對排山倒海的整容質疑，馬蹄露一向少理負評，但近日在抖音直播時，她採取了更直接的回擊方式。馬蹄露在直播中刻意強調自己沒有開啟任何美顏及濾鏡，以最真實的膚質與五官對著鏡頭。直播間內不少支持者大讚她真性情，認為58歲能保持這種狀態已屬難得，無需理會網民惡言。

馬蹄露的最新狀態嚇到不少網民。（小紅書）

馬蹄露的的尖下巴突然消失。（小紅書）

有網民猜測馬蹄露是否醫美過度。（小紅書）

馬蹄露透露自己在新年前意外受傷導致腳趾骨折，所以她亦叮囑粉絲要注意身體健康。（小紅書）

北上掘金變網紅 單身多年感情事隨緣

馬蹄露近年已減少在香港拍劇，將工作重心全面移往內地，生活狀況亦受到關注。經歷過一段婚姻及幾段異地戀後，馬蹄露目前依然維持單身。她曾表示很享受現時的自由生活，對感情事隨緣。