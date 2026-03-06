《臥底嬌娃》型男長髮造型撞樣杜德偉　曾戀蔡嘉欣有劍擊王子稱號

現年34歲的吳子冲，2017年參加無綫「第29期藝員訓練班」入行，最初加入處境劇《愛·回家之開心速遞》由「串星」做起，直到近年他獲得不少演出機會，在多部劇集中均見其身影，尤其在《神耆小子》，飾演常在樊亦敏身旁的「小鮮肉」，以及於《靈氣逼人》跟阮浩棕被網民湊成一對「男男CP」，皆一度成為話題。而在最近熱播的劇集《臥底嬌娃》中，吳子冲飾演性格沉穩、冷靜和孤立的商業奇才，演技進步不少。

吳子冲在劇集《臥底嬌娃》與「小茹」羅毓儀有不少對手戲。（IG@ngccf）

吳子冲在《臥底嬌娃》飾演一位商業奇才。（劇集截圖）

吳子冲劇中角色性格沉穩、冷靜和孤立。（劇集截圖）

「瞇瞇眼」笑容被指撞樣杜德偉

近日，有網民在社交平台分享《臥底嬌娃》宣傳活動的片段，並將鏡頭對準吳子冲，寫道：「一眼望去真有點像杜德偉」。當日，吳子冲身穿運動服，留著一頭長髮，笑起來的「瞇瞇眼」確實與男神杜德偉有幾分「神似」。不少網民留言：「沒點進來之前小圖我真的以為是Alex」、「有幾分似喎」、「是有杜德偉的八分姿色」、「年輕版杜德偉」；不過，也有網民認為覺得男神地位難以撼動：「杜德偉笑起來很好看，五官更立體，有清秀感」、「還是Alex有味道一點」；此外，亦有人好奇：「所以他叫什麼名字，看起來很特別」；顯然，吳子冲這次「撞樣」杜德偉，已成功引起網民關注。

近日，有網民在社交平台分享《臥底嬌娃》宣傳活動的片段，並指吳子冲「撞樣」杜德偉。（小紅書@香港趙大拿）

吳子冲換了長髮造型。（小紅書@香港趙大拿）

笑起來確是有點似。（小紅書@香港趙大拿）

這個是正版杜德偉（Alex）。（官方提供圖片）

學界劍擊王子 曾獲選大專校草冠軍

吳子冲外型討好，擁187cm身高，讀書時已兼職擔任時裝模特兒，亦曾參加雜誌舉辦的大專校花校草選舉，並獲得冠軍。身形高大的他同時也是一名運動健將，熱愛打籃球，又擅長劍擊運動，在學界更有劍擊王子的稱號。吳子冲曾在英國留學，之後回港報讀香港公開大學，是社會科學系學士，絕對是有外型又有學識。

吳子冲外型討好，擁187cm身高，讀書時已兼職擔任時裝模特兒。（IG@ngccf）

吳子冲成為監製陳維冠常用演員。（Instagram圖片）

吳子冲在《神耆小子》飾演常在樊亦敏身旁的「小鮮肉」。（IG@ngccf）

在《新四十二章》演奸角。（Instagram圖片）

有型難不到他。（Instagram圖片）

演乖仔又得。（Instagram圖片）

在《武林》有破格演出。（小紅書截圖）

由《愛·回家》做起 曾與蔡嘉欣拍拖

2017年，吳子沖認為自己參與過不少大品牌時裝騷，反令事業遇上瓶頸位，而且模特兒可以靠外表及青春賺錢的日子有限，故當時機緣巧合下投考無綫電視第29期藝員訓練班，轉型做演員；入行初期他在《愛·回家之開心速遞》跑龍套，至2021年，吳子沖獲監製陳維冠賞識，在《七公主》中飾演暖男「張文豪」一角而受到注目，並首次獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步男藝員」；及後不乏機會，於《新四十二章》、《靈戲逼人》及《羅密歐與祝英台》中均有發揮。另外，他又與2019年落選港姐蔡嘉欣拍過拖，兩人曾一起於IG上開設網上時裝店。

吳子冲曾在2013年參加「大專校花校草大選」並獲得冠軍。（Instagram圖片）

吳子冲身材健碩。（Instagram圖片）

吳子冲在香港公開大學社會科學系畢業，在校期間已兼職時裝模特兒。（Instagram圖片）

吳子冲在同屆藝訓班的畢業生中，算是戲約最多的一位，大概是演陽剛男性角色又得、憂鬱小生亦得。（Instagram圖片）