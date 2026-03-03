詹天文、林智樂擔任評判見證新星誕生　9歲小歌手連奪兩獎成焦點

由中環街市主辦、新城廣播合辦的《中環好聲音 III》決賽，已於3月1日在中環街市地下中庭盛大舉行。人氣歌手詹天文與林智樂擔任評判及表演嘉賓，與一眾星級評審共同見證新一代歌唱新星的誕生。

左起_詹天文、季軍及「最具潛質獎」9歲的戴雋宇、冠軍陳婉宜、亞軍及「最佳舞台演繹獎」蘇曉蓉、林智樂。(公關提供)

評審陣容包括華懋集團中環街市總經理譚筱頴、資深歌唱導師蘇珊、新城知訊台台長程凱欣、新城廣播音樂總監馬永齡，以及星格流行音樂學院創辦人高晨維。

詹天文、林智樂與評審們及得獎者合照。(公關提供)

《中環好聲音 III》自1月初展開，吸引逾500份參賽影片報名，參賽者年齡由7至80歲不等，曲風多元，涵蓋流行、搖滾、經典金曲及民歌，充分展現對音樂的熱情與才華。經過兩個月的初賽及複賽激烈角逐，最終15位實力選手成功晉級決賽。

詹天文、林智樂為「中環好聲音III」決賽擔任評判。(公關提供)

經過高水準的同場比拼，冠軍由陳婉宜奪得，她憑藉成熟的舞台設計與情感演繹征服觀眾與評審；亞軍則由蘇曉蓉獲得，她在三強爭霸戰中演唱《紅玫瑰》，展現獨特女性魅力，摘下「最佳舞台演繹獎」；季軍由年僅9歲的戴雋宇勇奪，他同時獲得「最具潛質獎」，成為全場焦點。

詹天文表演。(公關提供)

詹天文盛讚冠軍陳婉宜的舞台設計很美：「好容易帶到我入去佢嘅情緒入面， 呢樣有時我都做唔到，所以我好佩服佢！」至於亞軍蘇曉蓉，在最後的三強爭霸戰中選了《紅玫瑰》一曲，她同樣大讚對方好有女人味：「特別是她的眼神和肢體動作，散發到一種魅力出來。」當反問詹天文有否自覺有女人味時，她笑言：「自己講會比較尷尬，應該比人講會好啲！」身旁的林智樂隨即大讚Windy參賽時在舞台上已經好有女人味。

詹天文表演。(公關提供)

林智樂則特別欣賞9歲的戴雋宇，認為他音色亮麗、轉音自然，但提醒需留意未來變聲的挑戰。他更分享演唱心得，指出歌曲需注意起伏與節奏，並以「氣色要穩陣」作為貼士。他透露多年來保持不煙不酒的習慣，並以中藥調理、針灸護聲，飲食上避免煎炸食物，雖然愛吃辣，但演出前必定戒口。

林智樂表演。(公關提供)