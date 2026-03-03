伍仲衡閃現網民嘆重返TVB路程艱難　洪心怡改聯絡方法疑關係生變

音樂人伍仲衡於2024年底時爆出因與TVB爭奪《校園好聲音》冠軍洪心怡而傳出不和，最終他被飛出《中年好聲音3》的評審團陣容。自此伍仲衡的曝光率大減，但近日有網民發現他重新出現於TVB，在新劇《臥底嬌娃》中飾演「mean爆」評審，因而再掀起熱討，猜測他是否已經與TVB「破冰」，並有望回歸《中年好聲音》的評審陣容。

伍仲衡於2024年底時爆出因與TVB爭奪《校園好聲音》冠軍洪心怡而傳出不和。(IG@harryngchunghang)

伍仲衡本色出演

劇中，伍仲衡飾演一名尖酸刻薄的評審，風格極具辨識度，讓人聯想到他在《中年好聲音》中的表現。伍仲衡還在個人社交平台幽默自評其演技過於浮誇，並呼籲粉絲不要再發截圖給他：「夠啦！請不要再send圖俾我，多謝合作。」

伍仲衡客串演Mean爆評審，本色出演其角色。(ig@harryngchunghang)

伍仲衡成TVB歌唱比賽節目的常駐評審

事實上，自2014年起，伍仲衡便成為TVB歌唱比賽節目的常駐評審，包括《超級巨聲4》和《聲夢傳奇》系列，自2022年更是《中年好聲音》的重要成員。然而，在2024年底，因他成立個人公司並簽下新生代歌手洪心怡而與TVB關係惡化，遭到節目替換，引起各界關注。不過，《卧底嬌娃》實際拍攝於2024年8月至11月，即雙方關係尚未破裂前完成，因此觀眾得以在劇中見到他的戲分。伍仲衡之前在訪問中亦坦言自己對演戲頗感興趣，雖然拍攝過程長時間等待，但他利用這段時間觀察學習其他演員的表現。雖然本次戲份未受刪減，但不少人都認為他重返TVB的路程依然艱難。

事實上，自2014年起，伍仲衡便成為TVB歌唱比賽節目的常駐評審。(節目截圖)

至於洪心怡方面，自從伍仲衡宣布不再擔任《中年好聲音》的評審後，他便簽下這位被認為具有潛質的新生代歌手。當時他表示非常看好這位年輕歌手的潛力，由其太太負責經理人角色，而他則專注於音樂指導。但一年過去，他們之間的合作似乎不甚順利。網民注意到雙方在社交平台上的互動減少，甚至不再分享彼此最新動態。有網民在社交平台發表個人見解：「回顧返佢上年做新人出第一首歌《你是我的煩惱海》，當時因延續『唔簽TVB』呢個話題而得到不錯流量曝光率，不過去到佢出第二首歌《零分重作》就突然變得很古怪，首先首歌已經唔係伍仲衡親自作曲，伍生只係同另一個人一齊負責監製部份，而MV居然係無洪心怡出現，只有卡通動畫。」

另外，亦提到伍仲衡旗下的公司只有洪心怡一位歌手，但是他沒有為旗下歌手宣傳反而替方皓玟編曲及宣傳，當時伍仲衡的社交平台已經沒有洪心怡的出現。此外，洪心怡的社交平台亦有提及：「暫不接商演，歡迎一齊拍片/影相，DM me！」不禁讓外界猜測他們的合作關係是否已出現裂痕。

伍仲衡自豪說：「依家一出到嚟全香港都識你。」洪心怡還稚嫩地問：「係唔係算全香港？我都唔知點解。」（影片截圖）