吳綺莉一舉動證與女兒關係好轉　首開腔回應成龍經濟援助卓林

自從女兒吳卓林（Etta）與外籍同性伴侶Andi Autumn結婚並移居加拿大後，吳綺莉（Elaine）與愛女的關係一直處於膠著狀態，甚至數度傳出反面，母女倆分隔兩地鮮有互動。不過，近日吳綺莉與著名時裝設計師何國鉦（Dorian）接受網台節目《娛樂山》訪問時，罕有大方談及女兒近況，更親自回應有關卓林與父親成龍「世紀合作」的傳聞，言談間透露出對女兒的態度已隨時間軟化。

吳綺莉同何國一齊接受訪問。(YouTube@娛樂山)

吳綺莉首開腔回應成龍經濟援助卓林。(抖音@吳綺莉)

早前有傳成龍去年透過中間人，多次為吳卓林提供經濟援助，包括為她在加拿大繳付房租，並資助吳卓林發展設計事業，甚至有傳成龍曾邀請吳卓林參與其新片的海報設計競標。（《過家家》微博圖片）

自嘲剝花生做觀眾 否認父女合作傳聞

早前有傳成龍去年透過中間人，多次為吳卓林提供經濟援助，包括為她在加拿大繳付房租，並資助吳卓林發展設計事業，甚至有傳成龍曾邀請吳卓林參與其新片的海報設計競標。對於這個驚人傳聞，吳綺莉在訪問中表現得相當淡定，更以幽默的態度否認。她直言：「我唔覺得係囉！」更形容自己在這件事上的角色如同局外人：「我都係一個觀眾，喺旁邊剝花生。」

曾難接受女兒同性婚 靠時間沖淡修補關係

回顧過去幾年，卓林為了愛妻Andi與母親關係決裂，更曾報警指控母親涉嫌恐嚇，之後便隨Andi遠走加拿大生活，甚至曾被拍到在當地排隊領取免費食物，生活似乎相當潦倒。對於女兒選擇了一條不平凡的路，甚至與同性伴侶結婚，身為單親媽媽的吳綺莉坦承，最初確實感到極難接受。

不過，隨著時間流逝，Elaine的心態亦有所轉變。她感嘆「時間可以改變一切」，並表示現在學會了尊重女兒的選擇，認同「Love is blind（愛情是盲目的）」。她透露現時與卓林的關係已經「好咗好多」，雖然未有提及是否已見面，但每逢過年過節，母女倆都會互相傳訊息送上祝福，簡單一句「新年快樂、聖誕快樂」已是修復關係的重要一步。Elaine更笑言與女兒同屬年輕心境，形容大家都是「26、27歲」，相處變得更加融洽。

卓林唔理阿媽反對，高調與Andi結婚。（ettazen@IG）

二人在加拿大生活。（ettazen@IG）

有傳成龍經濟援助卓林。（ettazen@IG）

卓林曾網上尋父。（youtube截圖）

受情緒病困擾食藥嚇到叫白車

除了家事，吳綺莉亦在節目中分享了自身的精神健康狀況。面對好友何國鉦在疫情期間患上焦慮症，曾患抑鬱症的Elaine感同身受。她憶述曾因情緒問題求醫，但醫生開藥後，她只吃了一粒便產生強烈副作用：「食完後成個人飄移，Slow down慢晒咁，我好驚呀！食了一粒已經想叫白車。」這種恐怖經歷令她卻步，最終選擇靠自己調節心態，每次情緒低落時會給自己20分鐘至兩天的時間消化，然後逼自己解決問題。至於感情生活，單身多年的她表示一切隨緣，心態上只想找個伴。

