李龍基新一年避談王青霞　將求黃大仙指點迷津：呢兩年運程非常差

李龍基今日（3日）現身好友陳德森的新書發布會，訪問一開始，他已向在場記者表示：「新年快樂，唔好學似我咁，咳咳！你聽吓我把聲……」聲線沙啞的他透露年初三工作後，年初五就開始病，本來不以為然，自己食成藥，後來病情轉差求醫，醫生診斷為感冒。問到何事生病，基哥說：「冇人冚被⋯⋯講笑啫。」他指前陣子天氣忽冷忽熱，出外玩模型飛機時不小心著涼：「唔後生呀始終，唔同以前30幾40歲，老虎打死九隻，而家老鼠都打唔死。」他透露前兩日直情開不到聲，但後日就要唱歌表演，希望能盡快痊癒，問到會否找個對象照顧自己，他說：「暫時唔搵嚕。」

工作量驟升排至今年6月 至今仍理解王青霞隱瞞婚訊

新一年基哥成為逆市奇葩，工作已排到六月中，新年至三月在內地及香港皆有活動，六月則去澳洲、美加等開騷，他直言有段時間因「無良YouTuber」的假消息損壞形象，工作量明顯減少，不過他相信時間已能證明自己為人，大家最初可能不會分析，亂信網上消息，但久而久之都會知道有人「亂作」。記者提到，當初王青霞已婚的消息都是由YouTuber爆出，他也不否認，而對於王青霞他仍處處維護，表示理解：「到而家我都冇嬲佢，我都好明白點解佢唔同我講，因為真係好驚，一講咗出嚟，佢有佢考慮。佢話自己會搞掂，到時或者佢搞清楚再同我講，OK，過咗去嘅嘢。」

怕遭YouTuber放大言論失工作 封口避談王青霞

基哥一反常態地不欲多談王青霸：「我每一次接受訪問，跟住又有好多YouTuber睇到，一睇到，兩個字咋，佢捉住兩個字，然之後就話搵專家分析點解會講呢兩個字， AI又分析依兩個字係點解，佢哋可以咁深入！有時唔理佢哋係唔得㗎，尤其是有某位YouTuber直情做一啲假嘢出嚟，做假嘅證據出嚟，我都希望唔好再畀任何題目佢哋繼續落去。」問到是否怕事件進一步影響工作，故此寧願封口，他不諱言：「會㗎，會㗎，絕對會㗎！最近有一個商場，本來傾好晒，跟住商場話李龍基我哋暫時唔做先喇，遲啲先，我都好明白咩意思，都係睇咗啲負面新聞，提款基、失德基、乜乜機、洗衣機、洗碗碟機……不過咁，冇乜所謂，我絕對唔可以話逐個逐個回應佢哋，佢哋點寫係佢哋嘅事，普通市民大眾市民眼光係雪亮，睇得多亦都知道真相係乜嘢，所以我而家都睇得好淡，你點寫就點寫，盡量唔好甲太多話題佢哋講。」

聽高人指點停染粉紅頭 談與王青霞緣份：乜都唔諗，心如止水

他透露新年有與王青霞互相問候祝賀，始終都是朋友，對於當初王青霞爆婚訊後的「解釋」，他沒太大感覺，一切交由時間安排。李龍基指近日見到游飊離世甚為感觸及可惜，自己連明日能否睜開眼都不知道，所以更會對一切看淡，盡量別被外來因素搞亂自己。早前基哥向《01娛樂》透露，受高人指點今年不再染粉紅頭，因他屬木，若再在頭頂染紅，恐怕「由頭燒到落尾」，問是否因之前染錯頭招惹了不該招惹的是非，基哥說：「我唔知，唔敢講，不過事情過咗去，係又好，唔係又好，事情都發生咗，由得佢。我覺得上天好有安排，你聽日會做乜聽日會做乜，我希望佢安排我做多啲嘢，唔好搞咁多嘢。（記者：有另一個節目嘅師傅，話你同王青霞未緣盡？）咳咳咳⋯⋯都係留俾上天嘅安排，緣盡定未盡，暫時你問我，我真係乜嘢都唔再諗，心如止水。」

坦認近兩年運程極差 將求黃大仙指點迷津

講到去年運程麻麻，會否趁新一年去求神或睇運程、趨吉避兇，基哥笑說：「我呢兩年運程非常之差㖭啦！非常之差！今年，講真，我自己有少少擔心，所以亦都未敢去問，但係我遲啲會。我幾信命運，我亦都幾信黃大仙，黃大仙好多時可以指引下我，我遲啲有時間問一問黃大仙今年運程點。」