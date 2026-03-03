韓團XODIAC月底攻港舉辦見面會　香港兩位成員有「衣錦還鄉」感覺

韓國男子偶像團體XODIAC將於2026年3月28日晚上 6 時 30分，在香港海洋公園怡慶坊舉行《XODIAC粉絲見面會•香港特別場》，本次見面會是XODIAC再次以完整陣容回饋香港粉絲，九位成員包括六位韓國籍成員 (LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、DAVIN)、兩位香港籍成員 (SING、LEO) 及印尼籍成員 (ZAYYAN) 將全員出席，絕對令粉絲期待。門票分別為 $1280、$1080、$880及$580 四種，對應不同層次的專屬福利體驗。所有票價均包含官方海報、擊掌（Hi-Touch)及香港場特別紀念卡一套。現於Klook平台獨家公開發售。

LEO去年首次在香港演出時，他的父母有到現場支持給他打氣，當時他在台上跳舞表演時，看見台下的爸爸，突然忍不住流淚，他說：「當時我們跳唱的那首歌叫《Hey Day》，主要表達的是一種回憶，自己很想在家人面前展示最好的一面，看到爸爸時很感動，忍不住哭了！」Leo表示在異國發展要克服很多問題和困難，不單止在語言障礙、生活習慣和文化差異上，而且還要接受非常嚴格的唱跳訓練，但每當情緒低落或最需要家人和朋友陪伴時，會打電話聽到他們的聲音，然後得到他們的鼓勵和支持，成為他面對任何困難時，可以繼續努力的動力。父母看見他辛苦時會說，不如回香港不要再做了，他覺得已經克服和過了很多難關，如果現時放棄非常值得。他小時候時姊姊很非常喜歡K-pop，整天在他身邊又唱又跳，他受到影響並開始對K-pop文化產生好奇，在學校學跳舞並參加畢業表演，「當我第一次真正站在舞台上，就感覺自己好像會發光一樣，內心產生一種熱情澎湃的激動！這條演藝路雖然比想像中更艱難更難走，除了唱歌跳舞，還要面對鏡頭分享自己的內心感受，每樣遇到的事情都超出入行時的想像，不過我覺得現在的辛苦，都是為了將來的幸福打好基礎，現在的我已經有信心繼續走下去！」

早前XODIAC兩位香港成員 SING (麥駿昇) 和 LEO (李傲賢)於在港期間接受本地媒體訪問，他倆異口同聲表示：「能夠回到香港與家人朋友樂迷相聚，真係十分興奮！」，更應要求拿著揮春拍照。SING去韓國做練習生時是19歲，他說：「因小時候喜歡林峯，所以便想入演藝圈做表演行業，那時也沒有多餘錢買林峯和其他歌手的演唱會門票入場欣賞，唯有在YouTube看他們的演出，當時便希望有朝一日能像林峯一樣在台上唱歌，享受大家的掌聲。升上中學後受同學影響，開始喜歡BTS (防彈少年團)，看得多聽得多便慢慢有了做練習生的想法，後來認識做練習生的朋友，在對方介紹下終於有機會入行。」Sing說家人沒有特別期望，只希望能看到他健康肥肥白白。曾經在初初做練習生時變瘦，媽媽非常擔心，怕他健康出問題，「每次回港，媽媽都要我吃很多東西，有一次胖了差不多20公斤，一回到韓國馬上要減磅，媽媽見到我瘦了感到好心痛，她和其他父母一樣，不理我做甚麼行業，只希望我身體健康，肥肥白白。」

