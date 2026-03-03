網上流傳將播出哈梅內伊特備節目　TVB立即發文澄清圖片實屬偽造

近日中東局勢急劇升溫，美國與以色列對伊朗的軍事行動波及阿拉伯聯合酋長國，杜拜和阿布札比連續傳來爆炸聲，導致機場停運、五星級酒店遭無人機攻擊引致大火。新聞亦有報導伊朗最高領導人哈梅內伊遇襲身亡的消息，然而最近有一張圖片在網上瘋傳，有指TVB將會於9點半這個黃金檔期播出有關哈梅內伊的特備節目，今日（3日）TVB發聲明指出有人於網上流傳的圖片實屬偽造，TVB並沒有這樣的安排。

有指TVB將會於9點半這個黃金檔期播出有關哈梅內伊的特備節目。(網上圖片)

TVB立即發聲明澄清。(ig@tvbcomhk)

以下為TVB的聲明全文：

無綫電視就 關於網上流傳虛假節目截圖之嚴正聲明



（2026 年 3 月 3 日）電視廣播有限公司留意到近日社交媒體上流傳一張偽造的本台節目宣傳截圖，聲稱翡翠台將於 2026 年 3 月 3 日晚上播出有關伊朗最高領袖的特備節目。



本台在此作出嚴正澄清：上述圖片純屬惡意偽造，本台並無製作或安排播出相關節目。 今晚翡翠台黃金時段之節目安排一切如常，請公眾以本台官方公佈的節目表為準。



對於有人利用時事蓄意改圖、散播虛假資訊，企圖誤導公眾、製造恐慌及煽動仇恨情緒，本台予以強烈譴責。此等行為極不負責任，不僅破壞社會安寧，更嚴重損害本台商譽。



電視廣播有限公司重申，我們絕不容忍任何形式的假新聞及惡意中傷。針對是次造謠事件，本台已展開調查，並保留一切法律追究權利，以正視聽。



敬請各界切勿輕信或轉發未經證實之謠言。

