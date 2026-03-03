周永恆滋擾前女友赤裸拍門趕極唔走　周曉彤想申請禁制令結束噩夢

「世紀賤男」周永恆（Roy），他的名字多年來與許多負面新聞緊密相連，包括出軌、家暴、威脅伴侶、滋擾和暴力行為等。日前，他被網民拍到於港鐵車廂與一名女子親密相擁，隨即惹來「背妻偷食」疑雲。雖然周永恆已經親證相中女子正是太太陳薇，正當事件愈演愈烈時，今日（3日）卻出現戲劇性反轉。陳薇選擇在網絡上為自己澄清，表示二人現已分居已透過律師申請離婚程序，只是出於奔喪之情才短暫相擁，並透露「程序進行緊差唔多一年」， 並希望事件能就此告一段落。

照片睇唔清係咪周永恆太太，網民會唔會有誤會？（threads截圖）

周永恆周永恆多次惹官非，稱驚爭人錢多過坐監。（資料圖片/陳順禎 攝）

周永恆指自己擁的是其太太。（IG@britniiii_xo）

周永恆的緋聞女友、前女子音樂組合成周曉彤（Ivy）公開發聲，指控周永恆虛假欺瞞。周曉彤接受《01 娛樂》訪問，承認與周永恆曾短暫交往，但分手後屢受滋擾，她更目睹了他極端而令人不安的行徑。她透露去年9月，她答應與周共同度過一日的所謂「family day」，最終卻發現他利用兒子作為爭奪撫養權的籌碼，甚至以此設法向前妻家人索取錢財。她深感不妥而提出分手，但未料他從此展開長達5個月的騷擾行為，包括頻繁發送信息、打電話、夜半騷擾甚至威脅。

Model兼前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）。（IG@london1226321）

周曉彤大爆周永恆製造事故

其實之前的報道公開後周曉彤曾向周永恆前妻陳薇作出提醒，希望她別踩中周永恆的圈套：「Britni 你真係唔可以再信佢，好好咁睇住希希（熙熙）！佢打電話xx你老竇，我全部都聽到晒，佢知你屋企人走咗有筆遺產，佢特登收埋希希，就係想xx你攞錢，你一定要好好咁保護佢，佢仲要教希希(熙熙)同法官講你啲嘢，你同佢一齊出嚟食飯果(嗰)日，係佢特登整傷自己誣蔑你喺差館坐足一日，佢突登玩你，係我勸佢放過你唔告你，佢同警察啲對話都有晒係（喺）手。仲有佢俾車撞果（嗰）條片係佢特登攞嚟xx你同你男朋友拎錢，由頭到尾佢都係想呃你啲錢，根本就人渣。」

更令人髮指的是，周永恆的媽媽曾偷偷把孫兒帶回去給陳薇，之後周永恆就開始發瘋：「好憎佢老竇老母，又話要X咗佢父母。後來佢趁兒子返學，又將佢帶走。」此外，周永恆還疑似製造事故，利用故意製造的受傷來勒索前妻和新男朋友。

Ivy稱被Roy欺騙感情。（IG@london1226321）

赤裸上身拍門，但趕極唔走。（周曉彤提供）

周曉彤申請禁制令

周曉彤還指周永恆會赤裸上身去找她，怎樣趕都不走，有時會睡在她門口，又會躲在後樓梯。周曉彤多次報警求助也沒有用，因為警員接報到場後，當場趕走或帶走他後，一轉眼他就回來，更恐嚇周曉彤：「佢話監都坐過，唔怕坐多次。」她續說：「我同佢講叫佢唔好再騷擾我，佢話佢好high，佢話你咁樣講我會解讀成你叫我以後都要搵你，根本就同佢無法溝通！」

面對恐嚇與施壓，周曉彤還是選擇向警方報案，但由於法律程序的限制，即使報警也未能阻止周永恒的瘋狂騷擾。她說：「因為每一次報警，警察最多都係話佢遊蕩及騷擾民居，講完佢走，轉頭佢又返嚟，我覺得好徬徨。」她準備向法庭申請禁制令，希望能結束這段如噩夢般的糾纏。周曉彤解釋道，她公開這些事件，不是為了引起關注，而是希望以自身經歷警示大眾，並以此保護周永恒年幼的兒子免受更多傷害。

警察到場都幫唔到幾多。（周曉彤提供）