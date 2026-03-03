劉晨芝催Bob介紹筍盤　王海榛叫別只顧陳庭欣：係咪我又要拜狐仙

林盛斌（Bob）及鍾楚霖的棋人娛樂，今日（3日）舉行《The Best Awaits 棋人先聲迎新聚》，宣布王海榛（Dada）、許惠菁（Charmaine）、應昌佑（Charles）、劉晨芝（Adrienne）加盟司儀團隊，Bob、余迪偉及四位受訪時，Bob各自講到與四位的淵源，大讚：「每一位我自己都覺得佢哋都好有potential，同埋佢哋做主持人經驗唔算好豐富，當然迪偉唔同，新呢幾位，我覺得每位都有佢哋亮麗嘅地方。」

Bob大讚四名加盟新血潛力無限 冀帶挈王海榛拍住做婚禮司儀

他指應昌佑對體育熟悉，亦可走親子路線；劉晨芝本身社交平台已有很多客戶，只是不懂如何開價，有公司幫手更好；而Bob早在許紹雄離世時，已十分欣賞其女兒許惠菁在YouTube節目的互動表現，對王海榛亦一樣，覺得她幫手主持父親王晶的節目，愈做愈好：「知道佢開始有做婚禮司儀，我自己做婚禮司儀都係，個客話『咦？阿Bob，如果搵你之餘，會唔會搵個女主持做吓拍檔？』我話既然有咁嘅機會，我都可能推Dada或者邊個都好，俾多啲新人一齊去做司儀。」

迪偉被封「老Seafood」爆「抹窗佑」笑料 Bob澄清佣金一視同仁

迪偉自稱「老Seafood」，但講到這裡他指住Dada說：「呢條女囉！我話係老臣子，佢又話我係老屎窟！不過呢條𡃁妹我N年前做話劇嗰時，佢讀緊中學我已經識佢，應昌佑我又合作過做舞台劇，好多年。（Daaa：我哋係同一個舞台劇㗎！）你記唔記得嗰時你有個花名？你叫『抹窗佑』！有個舞蹈係咁樣抹，所以叫『抹窗佑』，其實佢兩個都好熟，另外兩個慢慢都會熟。你哋記得孝敬吓我老屎窟，阿Bob老細，我聽講我哋早期啲簽嘅，嗰啲佣係少過佢哋㗎喎？」Bob即表示：「全部都係一模一樣！」又指自己最開心是去年幫迪偉做了一個具水準的獨腳戲。

劉晨芝王海榛開條件夾擊媒人Bob搵筍盤：唔好淨係理陳庭欣

劉晨芝自我介紹時，直言：「希望今年多啲時間同金牌司儀阿Bob合作，但係你都係金牌媒人，今年搞咗我先！」她於訪問中與Dada爭住插隊，Adrienne：「你應承咗定欣之後就係我㗎！」Dada則搶白：「唔好淨係理陳庭欣先得㗎！係咪我哋又要去拜狐仙呀？」你一言我一語十分搞笑。Bob叫眾女講講擇偶條件，Dada說：「我鍾意有才華，都要孝順，孝順嘅男仔壞極有個譜。（Bob：要孝順你老竇呀嘛？）梗係要啦！」

阿Bob cue到Charmaine時，她指Adrienne較趕時間，Adrienne隨即開出條件：「想要有六嚿腹肌啦，最緊要有上進心，又高、有勤力， Respectful、對人好、kind，好少條件啫，你搵到嘅！」而Charmaine就說：「對人好啦，心地善良好緊要，好似打牌咁，牌品好人品都好，所以人品係好緊要，當然孝順，同埋最緊要係錫我，錫埋你好冇？（Bob：使唔使搵多啲錢？）（Dada：梗係要啦！」食花生的迪偉就覺得大家好「行」，似選港姐說心願是世界和平一樣，唯獨Adrienne要求六嚿腹肌最明確，又謂：「 size嗰啲要傾吓㗎嘛！」

Bob親解露股相由來 迪偉：你露咗全身最靚嗰忽

阿Bob跟陳山聰、梁烈唯、伍詠薇主演的賀歲片《媽媽又要嫁》近日在馬來西亞上畫，目前衝到400萬馬幣票房，Bob直言因對手強勁，這個成績殊不簡單。之前陳山聰曝光了阿Bob的露股相，他說：「你講緊pat pat嗰張相，係去到最後，最尾嗰一幕，導演話你哋自己玩，唔理你哋玩乜，我哋都冇諗住做啲咩，自己圍威喂，佢哋又黐鬼線，一個又揼我埋牆，一個就拉低我條褲，真係成個籮柚現咗出嚟，咁出唔到街㗎！你喺馬來西亞未必過到電檢。（迪偉：你露咗全身最靚嗰忽。）最滑囉，好過露肚腩，我到出街嘅時候候我係『休』返條褲嘅。」

否認不滿馬來西亞院線排片大細超：咁嘅排片量有呢個票房好感恩

被問到早前是否對馬來西亞院線排片有爭議，Bob否認指自己能上初一檔已十分感恩，「我就話比人哋少啲嘅排片量入面，都有而家呢個成績，我覺得好開心，好感恩，可能因為咁樣有啲人覺得，你係咪講緊唔公平呀？或者你覺得人哋好多、你哋少啲，覺得大細超，完全唔係呢個意思，亦都冇呢個意圖講呢樣嘢。純粹覺得咁樣嘅排片量，如果都有而家400萬，我覺得都非常唔錯，想鼓勵返成個電影嘅幕前幕後團隊。啲朋友仔睇完之後話，你係咪講緊邊套戲特別多特別少，我唔係講緊指定某一套，我係講緊我係戲院院線，人哋咁有record，你哋三條友冇任何track record，可能畀少啲你哋，呢個信心問題。今次排片量少，都有呢個票房，出年再有嘅時候，會唔會俾返多啲場次我哋呢？」

囡囡帶男仔拜年狂逗利是 Bob：我話唔係佢條仔唔使咁大封

阿Bob今年初三開市，只得初一、二可以跟家人團聚，去年女兒霏霏帶了男朋友回家拜年，不過之後已分手，問今年女兒有否再帶「新朋友」回家，Bob笑說：「今年佢有帶朋友返嚟，但係嗰個係朋友，唔係男朋友。上年第一次見男朋友，但係嗰個就已經緣已盡，原來喺後生仔嘅世界，好快就已經緣盡。佢呢個係朋友，唔係拍拖，佢話大家唔知去完學校面試之後返嚟逗利是，個𡃁仔逗咗千幾銀！嗰日我屋企好多人，個個都醒佢，我話發達啦，嗰啲人問『佢條仔呀？』我話『唔係呀，friend嚟㗎咋，唔使咁大封。」

