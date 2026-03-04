應昌佑神隱12年復出做MC盼與衛蘭再合作　暫不再做全職歌手有苦衷

林盛斌（Bob）及鍾楚霖的棋人娛樂，昨日（3日）舉行《The Best Awaits 棋人先聲迎新聚》，宣布王海榛（Dada）、許惠菁（Charmaine）、劉晨芝（Adrienne）加盟司儀團隊，還有一位較令人意想不到的，是消失幕前多年的歌手應昌佑（Charles）。講到已離開舊公司12年，Charles指自己這段時間都疊埋心水做自己擅長的工作——設計，近四年都做設計師，亦忙著照顧小朋友，兒子不知不覺都11歲了。

扚起心肝主動搵Bob求合作 自認仍熱愛唱歌：只不過係沖涼唱

至於為何忽然「復出」，Charles表示：「早幾年我都戚起條筋，諗緊有乜嘢可以繼續發展，我上年就扚起心肝，搵阿Bob，因為我諗起MC就只有佢個樣喺我腦海浮現出嚟，不停見到佢，咁我就搵佢。雖然大家都忙，終於都有機會見到面，喺公司詳談咗一段時間，有時我哋都係Social Media傾吓偈、講吓笑，大家傾完就覺得個方向都係一致，呢個都係一個緣份。我識咗佢好多年，初初出道佢係電台DJ已經識，都有傾偈，今次攞返呢個緣份，我覺得要好好珍惜，同埋好好把握。」對於歌唱事業，應昌佑指：「我一路都繼續好熱愛唱歌，冇放低呢樣嘢，只不過係沖涼同揸車唱。」

拒絕復出做全職歌手全因顧家 持開放態度：MC包唱歌嗌高啲

棋人娛樂除了MC團隊，都有幫歌手搞演唱會，問應昌佑會否心癢癢想開Show，他竟然不想，透露簽公司前同事都有問他會否有興趣做歌手，並謂：「我自己係即刻話唔想嘅，其實我鍾意唱歌，亦都想搵返一樣工作係可以配合返現時呢個階段嘅我，因為依個階段我有兩個小朋友，我亦有正職，係需要好多考慮。我覺得MC呢一個方向係暫時喺呢一刻嘅我係適合啲，不過我唔會否認任何嘢，排除任何嘢，將來有機會，或者其實都覺得你或者可以試吓出歌，我唔會抗拒，睇下有冇咁嘅機會。」當記者提到，若做司儀可以唱埋歌，叫價會高一些，Charles笑笑表示：「係呀，咁個價要話返俾我聽啦當然，嗌高咗嘅話。」又指這個也是Bob當初的考量之一，若客戶想聽他唱歌，他也一定不會托手踭。

驚喜現身衛蘭演唱會重拾初心 望再合唱經典歌《24》慰歌迷

近日Threads上有網民仍然會提到應昌佑與衛蘭的經典歌《24》，講到會否跟Janice再合作，他提到去年衛蘭在佛山開騷，就親自邀請了他以及其他A Music同期歌手做嘉賓，久違再踏台板的他自覺十分幸運，這亦是推動了他主動聯絡Bob的原因：「我當時有重拾返一個做歌手嘅感覺喺度，我好懷念嗰十年喺娛樂圈嗰段時間，其實我真係好開心，雖然自己冇達到一個我認為可以達到嘅目標，但係我係獲益良多，我係識咗好多人。嗰時冇入到呢一行，我亦都唔會認識到現時嘅咁多位朋友或者記者朋友，好多好熟悉嘅面口我係好開心，見返大家好開心！我同Janice仍然係非常之好嘅朋友，都會傾吓偈，首歌《24》咁多年來都係非常受歡迎， even喺內地係非常受歡迎，我都收到好多message話『你哋多啲出嚟合唱』，我希望有機會可以再同佢合作。」

