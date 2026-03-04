鄭丹瑞大女元宵誕「小情人」　旦哥揚言狂縱孫女並激讚女婿極體貼

恭喜恭喜！鄭丹瑞（旦哥）昨日（3日）元宵佳節，宣布女兒鄭瑤（Zaneta）於早上順利剖腹誕女，母女平安。不過同日旦哥竟不是全程待在醫院，而是守承諾如期現身好友陳德森的新書發布會，相當夠義氣。他說：「冇辦法啦，識咗幾廿年，唔通唔撐佢咩？我好攰㗎，陳德森！」他自爆前一晚與太太在醫院輪住等消息，冇覺好瞓，但因為陳德森的活動很有意思，故都會撐場，又笑言：「今次陳德森呢個書會，我個女係佢契女，呢個係我契孫，我本來一個禮拜前已經話『你契孫女可能會3月3號出世，可能我嚟唔到你個發布會。』佢走去打畀我個女話『一係早啲生、一係遲啲生，你唔好3月3號生呀。』我個孫女真係好聽佢話，尋晚開始痛，今朝早before 10點出世，完全話俾佢老竇聽，情人節呀！中國情人節，我係你情人，你要永遠記住呀！仲有一樣嘢，我喺出面等緊，我已經好安樂，你知唔知點解？我直程聽到後面，佢把聲直程大到，好有力度咁樣喺度喊。」

雖然鄭丹瑞在元宵節正日成為外公，但他亦十分有義氣，趕去撐陳德森的新書發布會。（陳順禎攝）

鄭丹瑞女兒鄭瑤，順利誕下3.07公斤的BB女。（Instagram：zanetacheng）

孫女元宵節出世暫叫「小情人」 自嘲當年做老竇騰雞爆喊遭趕出產房

旦哥說BB尚未改名，指女兒及女婿目前有幾個心水，待他們選好後才親自公布，由於孫女在中國情人節出世，故暫時先叫「小情人」。他又笑指女兒入住的病房號碼是307，恰巧孫女重3.07磅，十分有趣。講到做外公的心情，他認為跟做爸爸是截然不同：「我以為我handle到，但係結果原來係完全我唔識得點樣去扮演嘅一個角色。」他自爆至今仍未消化到消息，加上睡眠不足，整個人渾渾噩噩，要慢慢「嗒」真這感覺；又說：「由阿女推入去手術室、產房，阿B出返嚟嘅時候，成個感覺……我哋成日拍戲以為自己慣，真嘅原來係好震撼。」他回憶起自己當年首次做爸爸，自覺是「好渣嘅老竇」，因為第一次故十分「騰雞」，入產房叫太太，但對方沒有應他，他當場哭了出來：「我喊喎，喺手術室喊……有個兒科醫生話『旦哥，我叫你入嚟係精神支持你老婆，你而家咁樣係搗亂，你出返去。』我一出到去見到我啲親人我就喊，話『佢趕咗我出嚟……』之後就話佢生咗。」

旦哥說BB尚未改名，指女兒及女婿目前有幾個心水，待他們選好後才親自公布，由於孫女在中國情人節出世，故暫時先叫「小情人」。（Instagram：happyeggba）

旦哥自爆至今仍未消化到消息，加上睡眠不足，整個人渾渾噩噩，他憶起當年首次做爸爸，在產房喊到被醫生趕走的往事。（陳順禎攝）

揚言必縱孫女請食雪糕薯片 大讚女婿產後第一時間顧住老婆

旦哥又表示，做外公比起做爸爸輕鬆得多，因為做爸爸責任感很大，自己當年會不斷想，女兒何時長大，現在就決定要縱寵孫女：「我去縱佢，阿女同女婿你唔好話我，個孫梗係攞嚟縱！我而家就係咁嘅心態，輕鬆好多，佢一喊，『畀返你！』淨係負責玩，玩完我又開心，佢又開心，阿媽話唔俾食嘅，我就『食雪糕、食雪糕、食薯片、食薯片！』」他相信女兒和女婿會照顧得孫女很好，又激讚女婿：「我感謝女婿好錫我個女，佢自己個女一出世，佢係第一時間話『我要睇住老婆，麻煩同護士講你請外父外母睇住我個女先。』我覺得好Appreciate，你仲記住錫我個女，出咗世你都要錫我個女呀，要錫老婆！」當年旦哥曾親自主唱及填詞，為女兒創作出《那夜我替女兒挍背脊》這首歌，講到會否再作首歌給孫女，他笑逐顏開：「嘩，你仲記得呢啲嘢！等我得閒啲先，我都要冷靜吓先，而家唔興吖嘛，但你呢個idea係幾好。」

旦哥揚言縱寵孫女：「我去縱佢，阿女同女婿你唔好話我，個孫梗係攞嚟縱！我而家就係咁嘅心態，輕鬆好多，佢一喊，『畀返你！』淨係負責玩，玩完我又開心，佢又開心，阿媽話唔俾食嘅，我就『食雪糕、食雪糕、食薯片、食薯片！』」（陳順禎攝）

旦哥激讚女婿：「我感謝女婿好錫我個女，佢自己個女一出世，佢係第一時間話『我要睇住老婆』。」（Instagram：zanetacheng）

近年積極經營YouTube的旦哥，又透露會請觀眾食薑醋。（陳順禎攝）