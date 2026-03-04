葉子楣手掩下腹惹擔憂親解健康狀況　否認唔食嘢：每日運動三個鐘

葉子楣（昨日）現身好友陳德森的新書發布會，她說自己跟對方很好朋友，雖然本身少睇書，怕傷眼睛，不過覺得對方的作品以奇幻做題材也十分吸引，會閱讀一下。陳德森在活動上透露即將開新戲《1941》，問到會否舉手客串一角，葉子楣說：「要我開到出口就唔好啦，係咪呀？我個人好得意，人哋鍾意搵你，我就覺得開心，但係我唔會話『有戲開呀？』點樣點樣，我唔會咁樣做。」

獲邀復出拍戲屢遇阻滯 感嘆電影市道差：得個傾字

她說若陳德森叫到，會再考慮一下角色是否適合，問到有沒有其他作品邀請自己，葉子楣直言：「係有嘅，但係好多得個傾字，啲金主係咪真係拎錢出嚟呢？傾過好多次，而家市道，個個都話投資電影即係抌錢落海，好多人都驚咗，不過而家好似開始好返啲。」她指去年都有不少人找自己拍攝，主要是懷舊的作品，不過都是「得個傾字」，目前未有已落實的作品，但她就覺得順其自然，馬年也沒有什麼工作大計，只要身體健康、能做自己喜歡的事就足夠。

激瘦身形惹網民擔心捱餓 澄清食好多嘢：每日做三個鐘運動

葉子楣真人非常瘦，問是否刻意Keep fit隨時為拍攝做準備，葉子楣說：「我冇諗過係咁，純粹我自己鍾意運動，我冇諗過因為咁樣而要keep，係我覺得人一定要keep，要運動，唔係為咗我要復出，係我要keep到靚，要愛自己。」早前有網民在活動上見到她，說她太瘦，擔心她吃不飽，她回應：「其實唔係，我食好多嘢，可能我鍾意運動，食嘢最開心，唔食嘢減肥我覺得唔好，咁樣先會越減越肥，因為新陳代謝慢。係要食嘢㗎，人哋以為我唔食嘢，真係好笑，識我啲朋友就知道，『嘩！你食咁多嘢！』」她透露自己每日做三小時運動，包括伸展、Sit-up、當中至少跑個半小時步，運動就是為了吃更多。

掩肚現身惹患病揣測 笑稱全屬誤會：唔知隻手擺邊

對於在活動上有人見到她掩著下腹，擔心她是否身體出狀況或不舒服，她說：「我都聽人咁講，其實梗係唔係啦，我唔知隻手擺喺邊度。啲人話唔通佢個肚唔舒服？絕對唔係，冇呢個（健康）問題。」

