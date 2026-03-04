前TVB御用細佬離巢後北上發展未如理想　老婆打兩份工幫補家計？

TVB「御用細佬」之稱的黃嘉樂於2022年底宣布離開效力21年的TVB，其後北上發展，早前更與梁競徽、高鈞賢、黃長興及沈震軒組成男團，在抖音直播跳舞搵銀。不過黃嘉樂發展似乎未如預期，人氣亦不如組合其他成員高企。近日其太太江惠賢（Samantha）透露自己已兼職地產代理一年，令外界揣測是否因丈夫事業停滯，才需捱兩份工幫補家計。

黃嘉樂於2022年底宣布離開效力21年的TVB，其後北上發展。（IG圖片）

早前更與梁競徽、高鈞賢、黃長興及沈震軒組成男團。（抖音）

直播跳舞搵銀。（抖音）

有不少網民大讚黃嘉樂樣貌年輕。（抖音）

黃嘉樂太太兼職地產代理一年

黃嘉樂太太江惠賢（Samantha）近日在IG分享了地產代理牌照的相片，透露自己原來已成為「Slasher」（斜槓族）一年，並留言寫道：「夠期續牌先驚覺，我已經成為Slasher一周年喇 呢一年不過不失 學多樣嘢又係鍾意嘅嘢 新鮮又開心」，更認為攝影師和地產代理的工作時間彈性，可以同時兼顧。

黃嘉樂太太江惠賢（Samantha）近日在IG分享了地產代理牌照的相片，透露自己原來已成為「Slasher」（斜槓族）一年。（IG圖片）

江惠賢插尿喉全身麻醉做手術

雖然江惠賢認為打兩份工時間彈性，又樂在其中，但有不少網民都擔憂其身體狀況是否能承受忙碌的工作。江惠賢前年曾因身體問題入院，並接受全身麻醉手術，當時更需插上尿喉，超過30小時無法進食飲水。另外，她童年時曾患有嚴重弱視，甚至被醫生斷言「好快都會盲」，幸好其後視力好轉。

黃嘉樂與圈外攝影師江惠賢（Samantha）婚禮當日相當貴氣：