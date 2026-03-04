陳凱琳與人氣馬騮公仔走勻全屋曝光豪宅內部　一角落證複式單位

現年34歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下三個仔仔，組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，離巢後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。日前她又分享了與因為日本獼猴「panchi君」而爆紅的馬騮公仔一起拍攝的影片，曝光了她家住的複式豪宅內部。

陳凱琳與她三個仔仔。(陳凱琳ig)

鄭嘉穎與港姐冠軍陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

曝光複式豪宅內部裝潢

因為可愛日本獼猴「panchi君」而爆紅的馬騮公仔最近爆紅成為了城中潮物，獲不少人追捧，陳凱琳亦緊貼潮流，日前帶著這隻人氣馬騮公仔拍攝了一段趣味短片。影片中影住陳凱琳與馬騮公仔出現在她家中不同地方，曝光了她的豪宅內部裝潢，當中包括設計設備齊全的廚房、洗衣間，寬敞明亮的浴室、豪宅內的旋轉樓梯一角，證明了她住的是複式單位、還有她的睡房，掛著兩幅她的個人藝術照，其中一幅是她身穿緊身衣拍攝的唯美孕照。片中可見陳凱琳的家居以白色和大地色系為主調，風格清新簡約又時尚，空間感十足，盡顯屋主的品味與格調。

陳凱琳與馬騮公仔拍片。(陳凱琳ig)

廚房。(陳凱琳ig)

洗衣間。(陳凱琳ig)

旋轉樓梯。(陳凱琳ig)

睡房。(陳凱琳ig)

浴室。(陳凱琳ig)