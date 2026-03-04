賀歲片跑出「19歲半」蔡蕙琪素顏曝光！皮膚似少女　大爆保養秘訣

憑大熱賀歲片人氣急升的蔡蕙琪（Kay），在戲中飾演「19歲半」公關小姐一角。她憑著一口流利「譚仔話」、搞笑「4捨5入」對白以及風塵味十足的造型，令她在眾星中「跑出」，成功引起觀眾關注，被網民極速起底。電影中的「公關小姐」塗紅唇、留波浪頭、穿珠片紅裙，戲外的Kay則偏愛文青打扮，經常素顏外出，她笑說：「好多人問我點解可以咁有自信講到『19歲半』？其實我從來都無做過醫美，私底下都係素顏淡妝，同中六個時都差唔多！」



皮膚太好也是種煩惱

Kay在戲內雖然對白不多但情緒到位，無論是搞笑的節奏、還是那幕喜極而泣的對手戲，都能抓住觀眾的眼球。今次她在戲中的角色設定是一位40歲的公關小姐，化妝又濃又厚，但濃妝之下卻未見「老成」。她表示：「有時演比較成熟角色化得好濃好厚，但係成個妝都好貼！就算咁濃妝都仲未有老成感，因為皮膚好水潤，一啲乾紋都無，為咗有風塵味 / 滄桑感仲要特登畫啲紋上去。」事實上，Kay有自己一套保養方法︰「除咗外塗保養品，亦有服用補充品由內而外調理肌膚，打好底子，同時亦會除左我保持心境開朗仲要配合保健品來維持活力，讓身體與皮膚都能隨時保持最佳狀態。」

拒絕醫美 維持水潤肌全靠NMN

機會是留給有準備的人，Kay的演技經多年來的琢磨，才讓她在接到一個具發揮空間的角色時，能夠由19歲演到40歲都揮灑自如。肌膚狀態亦都一樣，這份跨越年齡的自信，全靠選對保健品。Kay坦言自己從未依賴醫美療程，除了保持心境開朗外，更要配合服用NMN保養。

WholeLove MED全逆齡至尊版NMN 40,000連續3年穩居全港銷售與口碑冠軍，作為真實用家，Kay笑言︰「慢慢感覺到自己身體同皮膚狀態好咗，例如眼尾唔會出紋、嘴角周圍嘅皮膚唔易乾，塊面仲水潤咗。」

全逆齡至尊版NMN 40,000擁有高達99.99%的頂級NMN純度，並融入了哈佛研究建議的黃金配方，添加白藜蘆醇與獨有專利NADH，能直接為細胞注入能量，將吸收率提升整整10倍。配合特殊的植物腸溶膠囊技術，確保每一粒珍貴精華都能避開胃酸破壞，直達腸道吸收，發揮「強腦、抗病、美肌」的三大功效。對於像Kay這樣工作壓力大、需要極高專注力與體力的人來說，更是全方位的美容健康投資。

獲得香港醫護學會實證與多位醫美醫生推薦，這款日本製的NMN讓92%的用家在30日內感受到身體機能的全面提升，效果甚至能媲美醫美療程。當NAD⁺ 水平隨著年齡下降，唯有像Kay一樣，她笑說：「全靠WholeLove MED 全逆齡NMN可以令我由19歲演到40歲，而家我都keep住每日食兩粒。」保持狀態才能在機會來臨時，迎接挑戰！

免費領取WholeLove MED全逆齡至尊版NMN 試用裝

由即日起至3月14日期間，凡在以下連結透過WhatsApp登記並填寫資料，然後親臨指定推廣員萬寧分店，即可免費獲取WholeLove MED全逆齡至尊版NMN試用裝1件（價值 $ 227.9）優惠數量有限，售送完即止 。

登記連結：https://bit.ly/4knXYYi

指定推廣員萬寧分店︰https://bit.ly/4shTuoM

萬寧網店︰https://bit.ly/4aY1wwd

* 歐睿國際按2023至2025年香港零售渠道銷售金額計算，NMN產品定義為：以β-煙醯胺單核苷酸 （Nicotinamide Mononucleotide，NMN） 為功能性成分，於產品包裝、成分表或名稱包含NMN字樣的膳食保健品，於2026年1月完成調研。

⁺ 根據2025年8月進行的「NMN產品專醫美醫生家問卷調查」結果

^ 根據香港醫護學會的滿意度調查, 受訪者服用30日後的結果

如有任何爭議，華人藥業將保留最終決定權

