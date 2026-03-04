梁詠琪紀念入行30周年　上海演舞台劇挑戰全國語對白

今年是Gigi梁詠琪入行三十周年，在這個日子，Gigi選擇再次接受新挑戰，演出全國語對白的舞台劇《我們成為的她》。該劇改編自韓國作家趙南柱的經典小説《82年生的金智英》，小説以記錄當代韓國女性真實生活為創作初衷，通過講述女主角金智英從童年到婚育的平凡人生經歷，揭示了那些被社會習以為常、視作理所當然、隱匿在日常生活中的女性生存困境。舞台劇將於7月14至26日，假上海話劇藝術中心舉行。

Gigi將演出全國語對白的舞台劇《我們成為的她》。（舞台劇《我們成為的她》海報）

經典小説《82年生的金智英》，當年推出已迅速打入暢銷榜，不但在韓國銷量突破百萬冊，之後更被翻譯成中文、日文、泰文、英文、法文等至少16種語言，引發了跨越語言的社會討論與性別意識甦醒。到2019年，《82年生的金智英》被改編成為電影，由韓國兩大人氣演員鄭有美和孔劉主演，令小説的影響力再次推向新的高度，累計觀影人次超過367萬，成為一部名副其實的話題作品。

《82年生的金智英》曾被改編成為電影，由韓國兩大人氣演員鄭有美和孔劉主演。（《82年生的金智英》劇照）

對於今次演出，Gigi表示以前也參演過舞台劇，但這次的劇種跟過往完全不同︰「在情感的演繹上是個很大的挑戰，跟導演司徒慧焯深入傾過幾次後，我實在很喜歡這個劇本及角色，這是一部為現代女性而演的一個劇目！」 Gigi同時已經注入了金智英的精神準備好︰「金智英的故事，是不少現代女性的縮影，她們正面對來自社會普世價值及於事業與家庭生活中爭扎的壓力。有些看似平常的生活日常，其實是一道無處不在的生活壓力。電影上映時，我也去看過，就覺得這個故事實在太真實、太揪心了，好榮幸有機會可以演出話劇版本。」

故事大綱︰

金智英，是那種你每天都會迎面遇到的普通女孩，她的成長伴隨著很多的困惑，關於重男輕女，關於男女不平等，關於女性成長，關於語言暴力，關於生存困境……。金智英的痛苦，未有因為時代的變遷、社會的進步而有所改變。