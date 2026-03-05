高妹港姐揭秘身高之謎16歲已達179cm　在荷蘭把這「飲料」當水飲

現年22歲、在荷蘭土生土長的2024年港姐季軍楊梓瑤（Amina），當選後繼續於北京電影學院完成學業。向來樣靚身材正的她，卸任後一直保持最佳狀態，近年除參演過電影及短劇外，還積極經營社交平台，頻頻「大派福利」，分享靚相回饋粉絲支持。不過，在最新一段影片中，楊梓瑤不曬身材，而是講身材，皆因自參選港姐以來，大家對她179厘米身高都非常好奇，今次她決定親自揭開長高之謎。

16歲已達179cm 揭「高人一等」真相

楊梓瑤在影片中透露，自參加港姐以來，被問到最多的問題就是：「為什麼會長那麼高？」她笑言，其實自己在16歲時，身高就已經達到了179厘米。她解釋，這或許跟她在荷蘭的生活環境有關，因為荷蘭人的平均身高算是世界最高，女性平均身高為171厘米，男性則可以達到184厘米，在當地見到兩米高的人都不算奇怪。

從小騎單車 刺激骨骼生長

荷蘭被譽為「自行車王國」，楊梓瑤直言：「從小騎單車真的有助於長高」，她指出當地有超過60%的人會騎單車，幾乎每個人都是從小騎到大。她認為騎單車是一種很好的「縱向運動」，能刺激下肢骨骼生長，對於發育時期的骨骼拉長很有幫助。加上荷蘭到處都是平坦的單車徑，每天輕鬆運動，她直言：「想不長高都很困難。」

把牛奶當水喝

除了運動，飲食也是關鍵。楊梓瑤形容荷蘭牛奶是「長高神器」。因為荷蘭是世界頂級奶源地，牧場好、奶牛品種優且監管超嚴格，在當地長大的孩子一般都會把牛奶當水喝，每天早上和中午都會至少喝一杯，而她自己從小也會每天至少喝兩杯。若有小朋友不喜歡喝牛奶，楊梓瑤建議可以選擇巧克力奶或植物奶代替，因為「高鈣與蛋白的結合」是促進長高的重要因素。

自家「三明治」食譜

楊梓瑤自認是個麵包控，早餐、午餐都以麵包為主，晚餐有時也會搭配。她更公開了自己的私人食譜，先將原汁原味的麵包切開，抹上黃油（Butter）或奶油乳酪（Cream cheese），再加入一片芝士和一片肉類，然後包起來。她強調，即便現在已經長大，依然保持每天至少喝兩杯牛奶的習慣。

親回網民疑問

最後，楊梓瑤總結長高三要素為：多騎車運動、攝取蛋白質與鈣喝多喝牛奶。 這種高鈣、高蛋白的飲食組合，正是她長高的終極秘訣；除了影片內容，楊梓瑤還在留言區補充：「還有一個重要的點是睡眠！我從小睡眠特别好 21:00準時睡覺 不管在哪裡都隨地大小睡 但從來不睡午覺」；有網民提出疑問，指長高與父母基因有關：「你爸爸媽媽高嗎」，楊梓瑤親回透露：「爸爸175 媽媽164」」；而對於對牛奶過敏的朋友，她則提議植物奶。此外，不少網民也被楊梓瑤靚樣吸引，大讚她：「長得真漂亮！好耐看！」、「又高又靚」、「這麼高還這麼漂亮」、「真的越看越美，高級，有氣質」。

