前混血新聞主播爆行業收禮應酬禁忌　一旦觸及這項很易被視為行賄

劇集《新聞女王》掀起熱潮，令不少人對新聞行業產生好奇。不少轉型KOL的前新聞記者也看中這個「流量秘密」，紛紛在社交平台大爆行業秘聞。當中包括曾任明珠台主播的中日混血兒趙慧奈（Keina），繼日前自爆於明珠台離職時月薪高達約5萬後，近日又大爆行內鮮為人知的收禮「禁忌」與應酬細則，揭開主播台後的真實面貌。

中日混血兒趙慧奈（Keina），曾任明珠台主播。（電視截圖）

趙慧奈有樣有身材。（IG@keinachiu）

當然不乏泳裝相。（IG@keinachiu）

名牌手袋首飾通通拒收 超額禮物需捐贈

作為公眾人物常獲品牌贈送禮物，趙慧奈也不例外，她片中表示任職記者期間，偶爾會收到匿名人士或公關寄來的禮物，包括首飾，甚至名牌手袋等。然而，她強調：「但你知唔知我哋通通都唔收得！」

趙慧奈表示任職記者期間，偶爾會收到匿名人士或公關寄來的禮物，包括首飾，甚至名牌手袋等，但她們全部都不能收。（小紅書截圖）

趙慧奈直言記者同KOL身分上是有衝突，她解釋，因為在職記者不可以收取任何工作以外的利益。（小紅書截圖）

「點解記者接唔到品牌Job？做Freelance嘅KOL又會唔會同記者身分有衝突呢？」趙慧奈直言：「係有嘅！」她解釋，在職記者不可以收取任何工作以外的利益，不可以接Job，更加不能收錢，亦不能收禮物：「所以以前就算有PR揾我送禮物、出活動，我全部都要一一拒絕。」

趙慧奈又指出，新聞部必須保持公平公正的形象，所以很多時連人家普通送來的禮物都不可以收。（小紅書截圖）

因為很容易被視為「行賄」行為（小紅書截圖）

趙慧奈又指出，新聞部必須保持公平公正的形象，所以很多時連人家普通送來的禮物都不可以收，因為很容易被視為「行賄」行為。「如果真係小小嘅禮物，例如筆、鎖匙扣，係可以接受，但價值一超過港幣500元，公司就會將物品捐畀有需要嘅人。」

趙慧奈稱禮物價值一超過港幣500元，公司就會將物品捐給有需要的人。（小紅書截圖）

趙慧奈難忘新年期間有觀眾寄來心意卡，「裡面係會夾住封利是」，真的很有心。（小紅書截圖）

新年收利是有「奇招」

趙慧奈亦分享，新年期間會有觀眾寄來心意卡，「裡面係會夾住封利是」，真的很有心。又試過有匿名人士寄花、首飾、手袋過來，就算離開了無綫去到彭博，尤其是過時過節，她都會收到一些禮物，PR禮盒，「通常公司保安會影張相傳畀我，讓記者回覆謝意，但該份禮物絕不會落入記者手中。

趙慧奈說過時過節，她都會收到一些禮物，PR禮盒，「通常公司保安會影張相傳畀我，讓記者回覆謝意，但該份禮物絕不會落入記者手中。」（小紅書截圖）

趙慧奈還說，除了禮物外，記者也不能接受任何形式的款待。（小紅書截圖）

應酬禁忌：飯局上限600元 必須公司卡找數

除了禮物外，趙慧奈表示記者也不能接受任何形式的款待，包括對方請食飯。若因談公事需要與人餐敘，必須由記者使用公司信用卡付款，且需經主管批准。她更透露，「一餐飯每人消費最多只可港幣600元。」至於大熱劇集《新聞女王》裡面有多少真實元素？趙慧奈相信劇中很多情節或因戲劇效果而較為誇張，不過劇組在籌備期間，她也曾獲邀與編劇及監製對談，分享她作為記者的日常。

公事飯局的話，必須由記者使用公司信用卡付款。（小紅書截圖）

趙慧奈更透露，「一餐飯每人消費最多只可港幣600元。」（小紅書截圖）