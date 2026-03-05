香港天后前男友內地吸金不斷　49歲唱Live勁到被質疑假唱：行走CD

現年49歲的劉浩龍1997年參加無綫電視及華星唱片合辦的《第一屆全球華人新秀歌唱大賽》奪冠而入行，出道至今近30年，可惜紅歌不紅人，在港最為人熟悉的是跟天后容祖兒的一段戀情，試過轉行賣錶。近年他轉戰內地登台及商演，舉行內地巡迴演唱會，並成立個人工作室做老闆。劉浩龍近日隨明星足球隊到內地作賽，大球賽上演唱《思覺失調》，超水準演唱獲讚「行走CD」。

原來劉浩龍於2023年自立門戶，跟Bob合伙成立了個人工作室，並豪言指要在3年內以工作室名義培養出一位新星。(ig圖片)

劉浩龍內地唱Live獲激讚「行走CD」

劉浩龍近日在湛江大球場上唱Live。近年升級做老闆的劉浩龍功力依然不變，劉浩龍穿上紅色衫，在球場上投入演唱《思覺失調》，唱功穩定又有感情。發文網民激讚：「回憶滿滿，非常好聽，真人也很帥氣，很隨和」。

同時很多人稱讚劉浩龍現場演唱表現出色，「難得那麼多年過去了，還很好聽啊」、「感覺跟我聽的一模一樣，顯得不太像現場」、「行走的CD」、「實力」。另有人質疑他是否假唱，有人則認為：「很明顯現場啊，都有喘息聲」。

「師兄」劉浩龍。（tvb提供）

劉浩龍上節目。（tvb提供）

劉浩龍與容祖兒5年「龍兒戀」轟動一時

劉浩龍入行以來鮮有緋聞，當中與樂壇天后容祖兒長達五年的的「龍兒戀」轟動一時。2012年容祖兒同劉浩龍傳出緋聞，其後兩人公開戀情，不過兩人拍拖卻不被外界睇好，認為劉浩龍「高攀」，最終戀情亦未能開花結果。當時不少人猜測二人分手原因可能因為「錢作怪」，更提到老闆楊受成曾經講過，希望愛容祖兒的人沒有其他目的，又有指師兄在拍拖期間，因堅持與祖兒AA制而感到吃力，最後因「貧富懸殊」而分手。

劉浩龍內地唱Live。（小紅書）

獲激讚「行走CD」。（小紅書）