尹天照自爆當年爭取加薪只加廿幾蚊感侮辱　為救血癌妻不再演殭屍

現年61歲的前亞視小生尹天照憑在經典劇集《我和殭屍有個約會》中飾演「況天佑」而一角爆紅，不過名利雙收的背後卻暗藏辛酸。近日他接受作家筆華棋在網台SpotiTalk的訪問，大談當年往事。

尹天照憑在經典劇集《我和殭屍有個約會》中飾演「況天佑」而一角爆紅。（劇照）

尹天照爭取加薪只加廿幾蚊感侮辱

尹天照在節目中重提當年在金牌監製冼志偉鼓勵下，向亞視高層提出續約加薪一倍的請求。可惜當時新高層因時勢不同而拒絕要求，最後竟然只加薪「一包煙」的價錢，即二十多元，令尹天照感到極其侮辱，便一怒之下離巢投身電影圈。其後監製冼志偉拿著《我和殭屍有個約會2》劇本直接找到亞視新班主林百欣，對方看過劇本後立即答應開拍，更以高薪重新邀請尹天照回巢。

尹天照自爆當年爭取加薪只加廿幾蚊感侮辱。（YouTube/@SpotiTalk）

尹天照認為《驅魔龍族馬小玲》有問題

相隔多年，《我和殭屍有個約會》創作人陳十三執導電影版《驅魔龍族馬小玲》，但成績未如理想。對此，尹天照坦言曾在家中看過，並表示：「殭屍唔同喪屍……可能組合有啲問題。」，更理解要超越經典壓力巨大。至於提到近年流行短劇，尹天照則難以接受未經沉澱的表演方式，期望長劇復興，再遇好劇本過戲癮。

尹天照認為《驅魔龍族馬小玲》有問題。（微博@愛奇藝電影）

為血癌妻棄演殭屍

尹天照憑《我和殭屍有個約會》登上事業高峰，但後來太太確診血癌後，無助地向上帝祈禱，承諾若妻子能康復，自己願意付出一切。最終太太奇蹟般痊癒至今15年，尹天照亦因而成為虔誠教徒，故堅守不再飾演殭屍或魔鬼的原則而推掉高價片約。