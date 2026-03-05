型男影帝孖豪門妻返璞歸真蜜遊菜花田　靠太太指點翻身變百億富豪

現年70歲的呂良偉，入行近半世紀，早年憑演出《上海灘》、《跛豪》等經典作品深入人心，之前在澳門舉行的第4屆亞洲國際青年電影節，更憑作品《疾速反擊》，奪得「最佳男主角」，躋身影帝之列。除了演技好外，呂良偉逆齡狀態驚人，是圈中公認的「凍齡男神」。而除了保養有道外，呂良偉也理財有道，與太太楊小娟坐擁百億身家，近年兩公婆經常周遊列國，享受寫意人生。不過，在剛過去的元宵節，呂良偉與太太選擇返璞歸真，在一片金燦燦的油菜花田拍拖漫步，甜到漏。

呂良偉之前在澳門舉行的第4屆亞洲國際青年電影節中，憑作品《疾速反擊》奪得「最佳男主角」。（小紅書）

呂良偉與太太楊小娟出名恩愛，是圈中模範夫妻。（網上圖片）

呂良偉與太太楊小娟以及兒子呂善揚一家三口，以往常常一齊出席活動。（梁碧玲攝）

油菜花田浪漫同遊

呂良偉與太太楊小娟於2001年結婚，至今25年依然恩愛如初，形影不離，是圈中的模範夫妻，日前元宵節是中國情人節，兩人未有出入高級場所，而選擇返璞歸真。呂良偉分享一段與太太楊小娟郊遊的影片，片中兩人漫步於一片金燦燦的油菜花田，展現出極致的恩愛與愜意。影片開首，呂良偉獨自走在鄉間小徑，兩旁是一片金燦燦的油菜花田。他對著鏡頭表示：「看到滿田的油菜花，真的漂亮，心情特別好！」隨後，太太楊小娟亦甜蜜現身，兩人手牽手並肩而行，畫面溫馨。

呂良偉分享元宵節與太太楊小娟郊遊的影片。（小紅書截圖）

呂良偉與太太楊小娟拖手漫步油菜花田。（小紅書截圖）

著重身體健康：開心是最好的良藥

一向注重養生的呂良偉，在賞花之餘亦大談生活哲學。他感性說：「什麼好都不如身體好，開心是最好的良藥。」他更直言，在紛擾的世界中，「平安健康是世間最大的圓滿」，而保持「心寬常樂」才是人生中最美好的光景。

夫妻結婚多年依然恩愛，令人羨慕。（小紅書截圖）

呂良偉與太太一邊散步一邊閒聊，建議大家平時若沒事，應該多出來走走，呼吸一下新鮮空氣。（小紅書截圖）

籲大眾放慢腳步

呂良偉與太太一邊散步一邊閒聊，表現得十分恩愛，叫人羨慕。他建議大家平時若沒事，應該多出來走走：「心情就不一樣了，呼吸一下新鮮空氣。」他認為，只要每天都和和諧諧、開開心心、團團圓圓，「身體肯定會好了，對不對？所以有時候真的，不用太過著急。」並祝福大家身體健康。

兩公婆一唱一和，非常合拍。（小紅書截圖）

二人祝福大家身體健康。（小紅書截圖）

凍齡震驚網民

影片曝光後，不少網民對呂良偉兩公婆的凍齡狀態感到震驚。片中，呂良偉一如以往一頭烏黑濃密的頭髮，配上一副墨鏡，打扮休閒又不失型格；至於56歲的楊小娟亦不遑多讓，她以牛仔恤衫疊穿紅色背心棉襖，下身則穿上短褲大騷美腿，打扮非常年輕。網民不禁留言激讚二人：「這也太年輕了」、「看起來像40多歲」、「還是和以前一樣帥哥」、「到底吃了啥長生不老藥」、「姐姐夫妻伉儷這種狀態是最美好的。」

呂良偉月前便在小紅書以「身體真實年齡公開 醫美？你錯了！」為題分享影片，片中呂良偉透露身份證年齡今年剛好70歲，但真實的年齡才39歲，然后向鏡頭展示「甲基化十種檢測」報告。（小紅書）

生理年齡僅39歲 親解「醫美疑雲」

呂良偉向來凍齡驚人，因而被質疑有做醫美療程。月前他便在小紅書以「身體真實年齡公開 醫美？你錯了！」為題分享影片，片中呂良偉透露身份證年齡今年剛好70歲，但真實的年齡才39歲，然后向鏡頭展示「甲基化十種檢測」報告，表示：「我剛剛做完，就說我的心血管啊，是43歲，免疫系統呢44歲，然後我內分泌是39歲，所以綜合起來我的生理年齡是39.9歲，那你說我是不是39歲？」

呂良偉分享凍齡關鍵在於飲食方面。（小紅書）

呂良偉70歲都Fit爆！（抖音）

呂良偉提到有網民指他是靠醫美維持外表，他回應：「醫美只是在外在，但是我追求的是從內而外散發出來的活力，讓你的精氣神都非常飽滿。」呂良偉認為，最關鍵的是飲食方面：「我覺得身體，你吃甚麼你就變甚麼了，所以吃也是很關鍵，營養很關鍵。營養吃進去會讓你的腸胃，讓你的身體，你會睡眠好，休息好，沒有這麼多壓力，皮膚越好，你的衰老自然就會減慢了，所以這就是吃很重要。」

呂良偉早年接受訪問時，也曾提及過為保持青春，除了注重養生，飲食健康外，他每日都堅持練習自創的「達摩回春拳」。而楊小娟也曾回應網民問題：「為什麼你們都不老？」時，分享箇中秘訣就是：「因為運動。」

呂良偉整個狀態根本不像70歲。（網上圖片）

呂良偉身材壯碩。（網上圖片）

曾傳繼承龔如心遺產 全靠賢妻指點翻身變百億富豪

此外，呂良偉異性緣極佳，他曾與周海媚、鄺美雲先後有過一段婚姻，後來又曾和已故香港女首富龔如心傳過霧水緋聞，亦曾與永安百貨創辦人曾孫女郭錦恩墜入愛河，當年一度盛傳龔如心有巨額遺產秘密傳移給呂良偉繼承，但呂良偉澄清「二人素未謀面」，否認繼承遺產。最後呂良偉情定楊小娟，並經太太指點下，呂良偉經營生意得順風順水，由瀕臨破產翻身變坐擁百億身家！

呂良偉異性緣極佳。（IG圖片）